Frans-Duitse treinfusie botst op Europese njet

De voorbije tien jaar keurde de Europese Commissie meer dan 3.000 fusies goed. Slechts zeven fusieplannen stootten in Brussel op een veto. Nummer acht, de megafusie van de Duitse en Franse treinbouwers Siemens en Alstom, staat vandaag op de agenda van de Europese Commissie.

Maar de uitkomst van die discussie zal geen verrassing opleveren, is in Europese kringen te horen. Brussel wordt het eindstation voor de ‘Airbus van het spoor’.

Het samensmelten van de trein- en spoorafdelingen van Siemens en Alstom zou een Europese industriële reus creëren met een omzet van 15 miljard euro. De bedrijven zijn allebei nationale kampioenen en ze spelen nu al in de wereldliga.

De twee spoorbedrijven wilden echter verder gaan en een industriële wereldreus creëren. Ze kregen daarvoor alle politieke ruggensteun in Parijs en Berlijn. De combinatie van de twee nationale kampioenen zou in staat zijn de concurrentie van de nummer één, het Chinese staatsbedrijf CRRC, het hoofd te bieden.

Machtsoverwicht

Maar de Europese commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager had van meetaf aan weinig oren naar de Franse en Duitse argumenten. Het Chinese staatsbedrijf haalt meer dan 90 procent van zijn omzet op de - gesloten - Chinese markt. In Europa heeft CRRC nog geen enkele trein verkocht en ook bij de lopende aanbestedingen spelen de Chinezen amper mee.

Competitie moet eerlijk zijn voor iedereen, zonder politieke spel letjes of favoritisme.

Het samensmelten van de twee belangrijkste Europese spelers zou volgens Vestager tot een te groot machtsoverwicht leiden, zowel bij de hogesnelheidstreinen als de spoorsignalisatie. Vestager drong aan op desinvesteringen bij de twee fusiepartners, om voldoende concurrentie in Europa te garanderen. Maar de voorziene tijd om wijzigingen aan de fusieplannen aan te brengen tikte voorbij.

Toen Siemens en Alstom beseften dat Vestager een veto zou bovenhalen, deden ze in extremis, tien dagen geleden, toegevingen. Maar ook die veranderden niets aan de bezwaren van de onverstoorbare Deense EU-commissaris. Vorige week lichtte ze de nationale concurrentieautoriteiten in over haar voornemen de treinfusie af te serveren. Geen enkele nationale delegatie floot Vestager terug.