Franse containerreus trekt zich terug uit Iran

De Franse rederij CMA CGM, de op twee na grootste maritieme containervrachtvervoerder ter wereld, trekt zich terug uit Iran. De groep vreest Amerikaanse sancties.

Het nieuwe, hardere beleid van de Verenigde Staten tegen Iran doet steeds meer westerse bedrijven besluiten zich uit het land van de ayatollah's terug te trekken. 'We kunnen niet anders. Dat is een gevolg van het beleid van de regering Trump', zei gedelegeerd bestuurder Rodolphe Saadé van CMA CGM zaterdag.

Het scheepvaartconcern uit Marseille is actief in 160 landen. CMA CGM was sinds 2016 opnieuw in Iran aanwezig, en werkte er samen met de Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump trok zich in mei terug uit het internationale akkoord waarmee in 2015 een langslepend conflict tussen Iran en een reeks westerse mogendheden werd bijgelegd. Iran beperkte zijn nucleaire programma, in ruil voor het schrappen van sancties en meer economische banden.

Trump heeft het akkoord opgezegd en dreigt alle ondernemingen die handel blijven drijven met Iran dat ze op een zwarte lijst komen waardoor ze ook in de VS geen zaken meer zouden mogen doen. Het vooruitzicht op een ban uit de VS is voor veel niet-Amerikaanse bedrijven belangrijker dan de omzet en winst uit Iran.

Iran vraagt hulp aan EU