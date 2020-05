Fusie Antwerpen en Zeebrugge stap dichterbij

De fusiegesprekken tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge lopen heel goed. Deze zomer worden knopen doorgehakt.

De gesprekken tussen de havenbesturen en -directies van Antwerpen en Zeebrugge over een mogelijke fusie verliepen de afgelopen maanden door de coronacrisis minder fysiek, maar dat betekent niet, zoals velen denken, dat ze zijn stilgevallen. Integendeel. 'De gesprekken verlopen in een goede en constructieve sfeer', zegt topman Jacques Vandermeiren van het Antwerpse Havenbedrijf. 'De due diligence (het boekenonderzoek, red.) is bijna afgerond en beide havens zullen deze zomer rapporteren aan hun raad van bestuur. Over de 'why should we do it' is iedereen het eens. Dé uitdaging is 'how' - op welke manier - we het doen. Sowieso zal het proces de tijd nemen die nodig is.'

Voorzitter Dirk De fauw van de haven van Zeebrugge - aanvankelijk een koele minnaar van het fusieproject - bevestigt wat Vandermeiren zegt. 'De gesprekken verlopen heel constructief, zowel op het niveau van de raad van bestuur, als op directie- en werkgroepenniveau. Alle modellen worden bekeken en besproken. We willen echter niets forceren. Het is zeker niet de bedoeling het allemaal zo vlug mogelijk afgerond te hebben.'

Deloitte-studie

Politici als Johan Vande Lanotte (sp.a), Kris Peeters (CD&V), Hilde Crevits (CD&V) en grote havenklanten als Maersk en CMA CGM pleiten al tien jaar voor een fusie tussen de twee havens, maar alle initiatieven en denkpistes vallen op een koude steen. Vooral de voormalige Antwerpse haventopman Eddy Bruyninckx was tegen. In Zeebrugge bestond bij sommige partijen lang ongerustheid dat alle macht naar Antwerpen zou gaan.

Aan beide kanten realiseert men zich dat samenwerking een echte win kan betekenen en dat grote uitdagingen waarschijnlijk beter met twee op te lossen zijn. Jacques Vandermeiren CEO Antwerpse Havenbedrijf

Om de fusiegesprekken weer vlot te krijgen werden midden 2018 de consultant Deloitte en het advocatenkantoor Laga in de arm genomen om te kijken wat mogelijk was. Eind vorig jaar kwamen ze met een rapport waaruit bleek dat een verregaande samenwerking beide havens robuuster maakt, de werkgelegenheid verankert en hun rol in de regio én internationaal versterkt. Door samen te werken kunnen ze ook beter inspelen op schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Beide havens zijn bovendien complementair. Het veel grotere Antwerpen is sterk in containers, stukgoed, chemie en opslagcapaciteit en is internationaal actief. Zeebrugge is vooral een auto-, roro- en lng-haven, met focus op het VK en Scandinavië.

Op basis van het Deloitte-rapport werd vorig jaar beslist om te praten over een mogelijke fusie. Er werd een traject uitgestippeld van twee jaar, een termijn die bij sommige critici opnieuw veel scepsis deed ontstaan. Onterecht, zo blijkt. Vandermeiren: 'Aan beide kanten realiseert men zich dat samenwerking een echte win kan betekenen en dat grote uitdagingen waarschijnlijk beter met twee op te lossen zijn. Crisissen zoals de brexit en het coronavirus zijn dikwijls katalysatoren. Na corona zullen de budgettaire mogelijkheden voor alle partijen anders zijn.'

Havens Haven van ANTWERPEN > Behandelde vorig jaar 238 miljoen ton goederen - het zevende recordjaar op rij - en is de tweede haven van Europa.

> Herbergt de grootste chemische cluster ter wereld, na Houston.

> Het Havenbedrijf Antwerpen is een nv van publiekrecht met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. haven van ZEEBRUGGE > Is met een overslag van 2,9 miljoen auto's een van de grootste autohavens ter wereld.

> Heeft een grote lng-terminal en behandelde vorig jaar 45 miljoen ton goederen.

> De Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) is een nv van publiekrecht met Brugge als hoofdaandeelhouder. De nieuwe fusiehaven wordt in overslagvolume waarschijnlijk een van de tien grootste havens ter wereld, een stuk achter Rotterdam dat vorig jaar 470 miljoen ton goederen behandelde. De andere havens in de top tien zijn allemaal Aziatische havens.

De advocatenkantoren bestuderen nu de verschillende vennootschapsstructuren en governancemodellen. Daarvoor zijn veel varianten mogelijk. Zo wordt onder meer gekeken naar het model van North Sea Port, de fusie uit 2017 van de haven van Gent en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen).

Het is de bedoeling dat beide havens een voorstel van akkoord, waarschijnlijk in september, aan hun raad van bestuur voorleggen. Afhankelijk van het gekozen model moet zeker een jaar worden uitgetrokken voor de fusiehaven operationeel is. Bij North Sea Port duurde het volledige fusieproces - dat grensoverschrijdend en uniek was - drie jaar.

Opvolger Coens

In Zeebrugge is een zoektocht naar een nieuwe CEO aan de gang, na het plotse vertrek van Joachim Coens die eind vorig jaar CD&V-voorzitter werd. Er waren 25 kandidaten. Met drie wordt verder gepraat. Alle drie kregen ze te horen dat het mogelijk tot een verregaande samenwerking met Antwerpen komt en dat de nieuwe Zeebrugse CEO waarschijnlijk niet alle touwtjes in handen krijgt. In Zeebrugse havenbestuurskringen heeft men er zich bij neergelegd dat er 'eenheid van leiding' moet komen als het tot een fusie komt. Lees: één CEO. De man met de beste kaarten - zo is te horen in Zeebrugge - is Jacques Vandermeiren. 'Maar er zijn zo veel nuttige taken te vervullen in de haven dat een CEO perfect een vice-CEO naast zich kan hebben', klinkt het.