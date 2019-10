Geen 36 urenweek meer voor nieuw spoorpersoneel

Het spoorpersoneel moet vandaag volgens zijn statuut 36 uur per week werken, maar presteert in de praktijk 40 uur. Door dat overwerk hebben de spoorwerknemers elk jaar recht op 13 compensatiedagen én 13 vrij te kiezen kredietdagen. Die komen boven op de 24 à 26 wettelijke verlofdagen en de 11 feestdagen.

De directie van het spoor wil al langer af van dat royale regime om de productiviteit van het personeel te verhogen. Volgens het nieuwe voorstel zouden nieuwe werknemers 38 uur per week moeten werken. Wellicht verliezen ze in dat geval de 13 kredietdagen.

Voor gevochten

Het is onzeker of de vakbondsleden, die zich moeten uitspreken over het plan, de gedeeltelijke afschaffing van de 36 urenweek zullen slikken. Als nieuwe personeelsleden een ander werkregime krijgen, komen er barsten in het gekoesterde eenheidsstatuut dat de werknemers van de NMBS, Infrabel en hun gezamenlijke personeelsdienst HR Rail hebben.