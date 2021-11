Geen Uber meer in Brussel vanaf vrijdagavond

Van het Brusselse hof van beroep mag de taxidienst Uber vanaf vrijdag 18 uur niet meer rondrijden in de hoofdstad. Uber wil in beroep gaan tegen de beslissing.

Het rijverbod is gebaseerd op een stakingsbevel uit 2015. Toen was Uber nog maar net actief in Brussel, maar spanden taxiorganisaties een proces aan tegen de nieuwkomer. Dat de chauffeurs van Uber zonder taxilicentie reden, vonden ze oneerlijke concurrentie.

De rechtbank volgde de taxisector in die redenering en legde een stakingsbevel op. Voor elke illegale Uber-rit moeten de Amerikanen 10.000 euro boete betalen, met een maximum van 1 miljoen euro.

2.000 chauffeurs De beslissing van het hof van beroep in Brussel treft 2.000 Uber-chauffeurs.

Uber legde daarop zijn diensten stil, maar ging enkele maanden later weer van start met een ander soort dienstverlening, UberX. Uber beschouwde UberX als een limousineservice, waarvoor de chauffeurs een speciale VVB-vergunning moesten hebben.

Onder die vlag groeide Uber gestaag in de hoofdstad, maar het Amerikaanse bedrijf bleef een doorn in het oog van de taxisector. Volgens de taxisector was er geen verschil tussen UberPop en UberX, omdat volgens hem de UberX-chauffeurs ook in de stad rondreden op zoek naar klanten, in plaats van alleen uit te rijden op vraag van een klant, zoals een limousineservice.

Stakingsbevel

Aanvankelijk leek Uber de bovenhand te halen, toen een ondernemingsrechtbank besliste dat Uber geen taxidiensten levert. Het Brusselse hof van beroep keert die beslissing nu om en handhaaft het stakingsbevel uit 2015. Vanaf vrijdag 18 uur moet het bedrijf zijn diensten stilleggen als het aan dwangsommen wilt ontsnappen.

'We zijn zeer bezorgd, omdat 2.000 Brusselse VVB-chauffeurs vanaf vrijdag de mogelijkheid verliezen om inkomsten te genereren', zegt Uber in een persbericht. Het bedrijf onderzoekt of het in beroep kan gaan tegen de beslissing.

'Deze uitspraak is gebaseerd op een verouderde regelgeving die dateert van voor de komst van de smartphones en waarvan de regering al zeven jaar heeft beloofd ze te hervormen’, zegt Laurent Slits, die Uber België leidt. 'We dringen er bij de Brusselse regering op aan snel de sector te hervormen, zodat chauffeurs kunnen blijven werken en voorzien in het levensonderhoud van hun gezinnen.’