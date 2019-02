Heisa rond inbeslagname vrachtwagens Jost Group

De rechtbank van Luik heeft in een erg uitzonderlijke beweging het federaal parket teruggefloten voor de inbeslagname van vrachtwagens van transportgroep Jost. De heisa heeft te maken met sociale dumping.

Jost Group is een van de grootste transportbedrijven van België. De onderneming is van oorsprong Belgisch en is in handen van de Belgische familie Jost, maar formeel gaat het om een Luxemburgse vennootschap.

Ze kwam in mei 2017 onder vuur te liggen omdat ze ervan verdacht werd tussen 2014 en 2016 ongeveer 1.100 Oost-Europese - vooral Roemeense en Slovaakse - vrachtwagenchauffeurs gerekruteerd te hebben. Met het doel hen in België te laten werken tegen de veel minder gunstige arbeidsvoorwaarden uit hun land van oorsprong. De Belgische sociale zekerheid en de chauffeurs zouden zo zijn opgelicht voor 55 miljoen euro.

Gevangenis

In totaal werden toen vier personen, onder wie CEO en eigenaar Roland Jost, onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van vooral criminele organisatie, mensenhandel, witwassen en sociale fraude. Nadat ze enkele dagen in voorhechtenis hadden gezeten, werden ze vrijgelaten onder voorwaarden. Die voorwaarden werden later opgeheven door de raadkamer van Luik.

Het gerechtelijk onderzoek loopt echter nog steeds. Dinsdag raakte in het kader van dat onderzoek, via enkele kranten, bekend dat het federaal parket 19 vrachtwagens van Jost in beslag had genomen om ze verbeurd te verklaren. Er waren ook plannen om hetzelfde te doen met meer dan 280 andere trucks.

Jost vocht de beslissing echter aan bij de Luikse rechtbank van eerste aanleg en meldt dinsdag in een reactie dat die eind januari in kort geding de 'illegale' inbeslagname verboden heeft. Het federaal parket zegt echter dat het gaat om een opschorting in afwachting van een nieuwe beslissing. De opschorting leidt tot onenigheid over het al dan niet verder gebruiken van de trucks.

Het dispuut wordt op 26 februari beslecht door de kortgedingrechter in Luik, bevestigt het federaal parket.

Erg ongewoon

Het is erg ongewoon, en mogelijk zelfs een primeur voor ons land, dat een burgerlijke rechter op die manier ingrijpt in een strafdossier.

Jost zegt in een persbericht 'ontzet' te zijn over 'de poging van het federaal parket om de onderneming te destabiliseren' en de klanten bang te maken, waardoor het parket regelrecht ingaat tegen het vermoeden van onschuld. Toch blijft het bedrijf het vertrouwen behouden in het gerecht.



Het bedrijf klaagt ook aan dat het parket 'valse informatie' blijft verspreiden bij de pers en het bedrijf de toegang tot het dossier weigert. 'Jost Group heeft de aanklachten altijd krachtig weerlegd en zal dat ook blijven doen. Jost Group heeft altijd aangegeven bereid te zijn om op dit gebied met de autoriteiten samen te werken en hoopt zich - eindelijk - in een serene sfeer te kunnen verdedigen.'

Het federaal parket ontkent de aantijgingen en zegt enkel te handelen om de maatschappij en de mensen te beschermen, als er sprake is van mogelijke inbreuken.

Vakbonden

De socialistische transportarbeidersbond BTB en de christelijke vakbond juichen de actie van het federaal parket toe.