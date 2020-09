Geschil met Argentijnen knaagt aan winst Exmar

De Tango FLNG ligt in de haven van Bahía Blanca in Argentinië.

De Antwerpse gastankergroep Exmar was in het eerste halfjaar winstgevend. Zonder het geschil met de Argentijnse huurder van de Tango FLNG had de winst wel veel hoger gelegen.

Exmar boekt over de eerste jaarhelft een bedrijfswinst van 19,2 miljoen euro, wat 17 procent meer is dan een jaar eerder (16,4 miljoen euro). Toen was het resultaat echter aangedikt door een meerwaarde van 19,3 miljoen dollar.

Op het niveau van de nettowinst is de vooruitgang nog meer uitgesproken: de Antwerpse scheepvaartgroep, met als referentieaandeelhouder Nicolas Saverys, rapporteert een nettowinst van 4,4 miljoen dollar. Een jaar eerder moest Exmar nog een verlies van 7,8 miljoen dollar opbiechten.

De resultaatsverbetering is zowel aan de klassieke gastankers – de divisie Shipping – als aan de gasbehandelingsplatforms (Infrastructure) te danken. Shipping realiseerde een bedrijfswinst van 11,3 miljoen dollar tegen 6,9 miljoen een jaar eerder. De middelgrote en grote gastankers profiteerden volop van hogere tijdchartertarieven. Exmar heeft het over ‘een van de beste semesters van de afgelopen jaren’. Het herstel van de vrachttarieven was te danken aan de hoge productie van LPG in de Verenigde Staten en aan de lange afstanden waarover het gas moest vervoerd worden.

Minder goed gaat het in het segment van de kleine gastankers die zijn uitgerust met druktanks. Deze markt staat onder druk en dat zal wellicht ook in 2021 het geval zijn, verwacht Exmar. Gezien de huidige marktomstandigheden is het management voorzichtiger geworden en werd de levensduur van deze vloot teruggebracht van 30 naar 20 jaar. Dat resulteert in 2,6 miljoen dollar aan afschrijvingen.

Tango FLNG

Nog spectaculairder is de resultaatsverbetering in de tak Infrastructure. Daar werd een bedrijfsverlies van 9,2 miljoen dollar omgebogen in een bedrijfswinst van 6,1 miljoen dollar. Het herstel is te danken aan het contract voor de Tango FLNG dat Exmar eind 2018 sloot met de Argentijnse energiegroep YPF. De drijvende LNG-fabriek zal de komende 10 jaar aardgas dat afkomstig is uit de schalieformatie Vaca Muerta, diep in het Argentijnse binnenland, vloeibaar maken zodat het per schip kan worden geëxporteerd. Het contract voor de Tango FLNG ging in het vierde kwartaal van 2019 van start en tot dusver leverde de fabriek vijf vrachten of 624.000 m³ LNG aan zijn klant.

De winst had echter nog een pak hoger kunnen liggen, had YPF in juni geen ‘force majeure’ ingeroepen. YPF zei zijn verplichtingen niet te kunnen nakomen door de coronapandemie in Argentinië en elders in de wereld. Exmar ontving in juni nog een betaling voor productie in de maand maart, maar sindsdien niets meer. In totaal heeft de groep 30,3 miljoen dollar te goed van YPF. Voor de niet-geïnde inkomsten boekt Exmar dan ook een provisie van 17,7 miljoen dollar. De Antwerpse groep bekijkt ‘de beste opties om zijn belangen te verdedigen’, staat in het persbericht over de halfjaarresultaten.