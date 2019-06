Gimv verkoopt busbedrijf Hansea

Infrastructuurbeheerder DWS koopt het Belgische Hansea van Gimv en Cube Infrastructure Fund.

Fondsenbeheerder Cube Infrastructure Fund en Gimv melden dinsdag de verkoop van busbedrijf Hansea aan een fonds dat wordt aangestuurd door DWS, een wereldwijde infrastructuurbeheerder. Met de steun van zijn investeerders kon Hansea sinds 2014 inzetten op organische groei en een actieve overnamestrategie.

Gimv en Cube verwierven de vervoersmaatschappij dat jaar. Gimv had via het fonds Gimv-XL een belang van bijna 29 procent. Met een vloot van 811 bussen en zowat 1.200 medewerkers is Hansea, het vroegere Veolia Transport Belgium, de grootste private busmaatschappij in Vlaanderen. De omzet bedroeg vorig jaar 119 miljoen euro.

Het bedrijf staat in voor dagelijkse stedelijke en regionale verbindingen in opdracht van de openbare vervoersmaatschappijen De Lijn en TEC. Daarnaast is Hansea actief in school- en personeelsvervoer en buscharterdiensten. Tot Hansea behoren onder meer de busbedrijven Heidebloem en De Polder.

Overnames

Dankzij de intrede van Gimv en Cube verwierf Hansea het kapitaal en de onafhankelijkheid om succesvol een sterke groei in zijn activiteiten te realiseren en vier overnames te doen, aan beide zijden van de taalgrens. CEO Luc Jullet van Hansea zegt ervan overtuigd te zijn dat de onderneming haar groei onder de nieuwe aandeelhouder kan voortzetten.

Met de exit van Hansea is de laatste participatie van het Gimv-XL-fonds verkocht. Gelanceerd in 2009, kon dit fonds volgens Gimv sterke rendementen genereren door een reeks succesvolle investeringen in grote Vlaamse bedrijven. Over de hele periode zal de investering in Hansea een rendement opleveren dat het langetermijnrendement van Gimv overtreft. Er worden geen verdere financiële details over de transactie verstrekt.