Greyhound-bussen staan te koop

De mythische Noord-Amerikaanse intercity-bussen van het Amerikaanse Greyhound staan te koop. Dat meldt de Britse eigenaar, het vervoersconcern FirstGroup, donderdag bij de presentatie van de cijfers over zijn gebroken boekjaar (tot eind maart).

De vervoersgroep - die een verlies voor belastingen van 98 miljoen Britse pond (111 miljoen euro) rapporteert - doet de kwakkelende lange afstandsbusdienst, waarvan het sinds 2007 eigenaar is, van de hand onder druk van morrende aandeelhouders, die een koerswijziging eisen.

Lowcost-concurrentie

FirstGroup zelf wijst onder meer op de concurrentie van lowcost-luchtvaartmaatschappijen als verklaring voor de slechte prestaties van Greyhound, dat jaarlijks zo'n 17 miljoen passagiers vervoert. Het Britse vervoerconcern wil zich in de Verenigde Staten focussen op First Student, met een vloot van 42.000 bussen de grootste aanbieder van schoolbusvervoer. Het bekijkt ook de mogelijkheden om de Britse busmaatschappij First Bus af te stoten.