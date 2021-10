Groei in alle goederenstromen voor Antwerpse haven, maar containercrisis nog niet voorbij

De haven van Antwerpen noteert na negen maanden in 2021 een totale goederenoverslag van 179,1 miljoen ton, een stijging van 4,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Antwerpse Havenbedrijf vrijdag. 'Ondanks de operationele uitdagingen, die voelbaar blijven, tekenen alle goederenstromen groei op.'

De containertrafiek in Antwerpen blijft onafgebroken groeien. In de eerste negen maanden van 2021 lag die in tonnage 2,3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Conventioneel stukgoed groeit met maar liefst 62,7 procent, vooral dankzij een sterke groei van de staaltrafiek. September was voor het conventioneel stukgoed de beste maand van het jaar en zelfs de beste maand sinds juni 2011. RoRo (roll-on-roll-off) stijgt met 18,2 procent tegenover dezelfde periode in 2020.

Droge bulk groeit met 9,3 procent, vooral dankzij de groei van meststoffen en schroot. Ook de vloeibare bulk gaat er met 2,2 procent op vooruit, ondanks de forse afname van de ruwe olie (-68,5%). Chemicaliën en oliederivaten zijn daar de sterkhouders.

Voeding

Er deden in de periode januari-september 10.608 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een stijging van 3,6 procent vergeleken met dezelfde periode in 2020.

De haven noteert ook een groei van het aantal reefercontainers, koelcontainers met verse producten als fruit, groenten, vlees en vis, farmaceutische producten en chemicaliën. Vorig jaar overtrof de haven met 1 miljoen TEU (de aanduiding voor de afmeting van containers, 1 TEU is 38,5 m3) de wereldwijde groei in de reefermarkt. Dit jaar groeit de trafiek nog eens met 3,6 procent.

Volgens Port of Antwerp komt die stijging door een verhoogde Europese vraag naar gezonde voeding, zeker tijdens de pandemie. Antwerpen bekleedt bovendien een sterke maritieme positie tussen de vaargebieden Latijns-Amerika, Afrika en de VS, en met landen als China en Singapore. Ook de infrastructuur in Antwerpen is gefocust op reefervracht.

'Onze ambitie is de haven bij uitstek te zijn voor verse producten in Europa', zegt CEO Jacques Vandermeiren. 'Vorig jaar konden we, ondanks de moeilijke omstandigheden, dankzij onze troeven qua ligging en dienstverlening al een mooie groei noteren in het reefersegment. Dit jaar bevestigen én versterken we onze marktpositie. De groeicijfers, voor alle segmenten, zijn het bewijs dat we dankzij onze weerbaarheid uitdagingen in opportuniteiten kunnen omzetten.'

Verstoord verkeer

Volgens havenschepen Annick De Ridder (N-VA) bevestigen de cijfers de veerkracht van de Antwerpse haven, die na een bewogen anderhalf jaar voor de wereldhandel nog steeds met operationele uitdagingen geconfronteerd wordt. 'Ondanks de ontregelde containerlijnvaart, drukte op de terminals vanwege de pandemie en vertragingen blijven we groei optekenen in alle segmenten.'

De haven erkent dat het moeilijk is efficiënt te werken door het verstoorde scheepsverkeer en dat de containercrisis nog niet voorbij is. 'Vergelijk het met een bushalte. De bus is te laat, dus staat steeds meer volk te wachten aan de halte. Ook alle volgende bussen worden opgehouden, waardoor de vertraging alleen maar in de hand wordt gewerkt', zegt een woordvoerder.

Schepen komen niet op het geplande tijdslot aan. Dus is plannen lastig. Woordvoerder Port of Antwerp

Flessenhals

De gemiddelde vertraging zou nu zo'n 18 dagen bedragen, maar de onvoorspelbaarheid is het grootste probleem. 'Schepen komen niet op het geplande tijdslot aan. Dus is plannen lastig. Vaak hebben schepen ook meer containers aan boord, om toch maar zoveel mogelijk goederen aan land te krijgen, waardoor meer havenpersoneel nodig is en het laden en lossen langer duurt.'