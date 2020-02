Groen licht voor grootste Europees infrastructuurproject

De Britse premier Boris Johnson heeft dinsdag het licht op groen gezet voor HS2, het peperdure en omstreden Britse project om Londen via hst-lijnen te verbinden met Noord-Engeland.

De Britse overheid zet door met HS2, het tientallen miljarden ponden kostende project om het hst-netwerk in het land uit te breiden met een belangrijke verbinding tussen Londen en het noorden van Engeland. Dat heeft de Britse premier, Boris Johnson, dinsdag aangekondigd in het Britse Lagerhuis. Het gaat om het grootste infrastructuurproject in Europa.