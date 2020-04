Groen licht voor vervoersplan NMBS

Het vervoersplan voorziet volgens federaal minister van Mobiliteit François Bellot in '25 bijkomende projecten'. Wat die 25 projecten precies allemaal zijn, zegt de MR-minister er niet meteen bij.

Daarnaast stijgt het aantal treinkilometers. 'Het gaat om een klim van 4,7 procent of 3,77 miljoen treinkilometers', stelt Bellot. Volgens hem moet het nieuwe vervoersplan de 'klantentevredenheid verhogen door een betere frequentie' en door 'betrouwbare aansluitingen'.

Dienstverlening

Eind 2019 had de raad van bestuur van de NMBS al groen licht gegeven voor het ontwerp van vervoersplan. Dat plan voorzag in een verhoging van het aanbod met 5 procent. Die verhoging zou gebeuren in functie van de beschikbaarheid van de bijkomende infrastructuur.