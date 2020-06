Grootbelegger stemt brommend in met Lufthansa-deal

Het ziet er naar uit dat de Duitse luchtvaartmaatschappij eindelijk zijn reddingsdeal rond heeft. Nu dochter Brussels Airlines nog.

De Venloer Straße, het Keulse hoofdkantoor van Lufthansa, kan opgelucht ademhalen. Na maanden onderhandelen is de kans groot dat het reddingspakket van 9 miljard dat de luchtvaartmaatschappij met de overheid onderhandelde, eindelijke groen licht kan krijgen.

De reden? Heinz Hermann Thiele zegt dan toch 'ja' tegen de deal. De Duitse miljardair had eerder deze maand nog in de Frankfurter Allgemeine Zeitung aangegeven dat hij zeer ontevreden was over de deal, maar nu geeft hij - steeds via zijn lijfblad FAZ - aan toch 'ja' te zullen stemmen.

Die instemming is cruciaal: Thiele heeft een belang van 15,5 procent opgebouwd in Lufthansa, ruim een derde van de naar verluidt 38 procent van de aandelen die voor de virutele aandeelhoudersvergadering ingeschreven staan. Groen licht is er pas als tweede derde van de aanwezigen vóór stemt.

Zonder deal vliegt de kraanvogel niet meer Vanessa Golz Fondsbeheerder Deka

Let wel: de miljardair, die fortuin maakte met de remmenreus Knorr-Bremse, is nog altijd niet happy. Volgens hem krijgt Berlijn in ruil voor de 9 miljard steun samen met een belang van 20 procent - tegen bradeerprijs van 2,56 euro per aandeel - te veel zeggenschap. Dit met name bij de sanering die onvermijdelijk is om de vlilegtuigmaatschappij rendabel te houden in het 'nieuwe normaal' waar er zo goed als zeker nog jaren zal duren eer we weer vliegen alsof het 2019 was. Ook het feit dat Lufthansa in ruil voor de steun een pak landingsrechten in zijn 'hubs' Frankfurt en München moet afstaan, zint Thiele niet.

De deal is dus verre van ideaal, maar nog altijd beter dan het gerechtelijk akkoord dat volgens CEO Carsten Spohr onvermijdelijk is zonder instemming van de aandeelhouders. Maar Thiele waarschuwt wel dat Spohr niet van hem verlost is. 'Ook in de toekomst zal ik mijn invloed laten gelden.'

Eenzelfde teneur bij Deka, één van de grootste fondsbeheerders van Duitsland en ook belangrijk aandeelhouder. 'We stemmen tandenknarsend in. Anders zou de kraanvogel niet meer vliegen', zegt woordvoerster Vanessa Golz verwijzend naar het kraanvogellogo van Lufthansa.

Quid Brussels?