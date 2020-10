Grote staking verhit gemoederen bij De Lijn

Met een grote 24 urenstaking zoeken de vakbonden bij De Lijn net voor de sociale verkiezingen de confrontatie met de directie. Onderhuids schuilt bij het personeel al langer ontevredenheid.

'Onverantwoorde staking zal voor hinder zorgen op vrijdag 9 oktober.' Op haar website maakt De Lijn meteen duidelijk niet gediend te zijn met de vakbondsplannen om het openbaar vervoer in Vlaanderen grotendeels plat te leggen. Vooral in de steden verwacht De Lijn grote hinder door de 24 urenstaking.

Met de actie protesteert het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de privatisering van de belbuscentrale en het leerlingenvervoer. In het kader van het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid wil de Vlaamse regering de organisatie van het 'vervoer op maat' vanaf 2022 door een private mobiliteitscentrale laten organiseren. De 50 werknemers die de belbuscentrale bevolken of het leerlingenvervoer plannen, moeten verhuizen naar de nieuwe private speler.

De vakbonden verzetten zich tegen dat plan omdat de werknemers bij een overstap geen garantie zouden hebben op werkzekerheid. Bovendien zien de vakbonden de operatie als een opstap naar de volledige privatisering van de Vlaamse vervoermaatschappij.

Benchmark

Voor De Lijn komt de staking op een heel slecht moment. De maatschappij ondergaat momenteel een cruciale benchmark. Als De Lijn daarbij bewijst even concurrentieel te werken als privéfirma's, zal de Vlaamse regering De Lijn eind dit jaar de taak toewijzen om tien jaar langer de bussen en trams uit te baten.

Roger Kesteloot, de directeur-generaal van De Lijn, reageert dan ook woest op de aangekondigde staking. 'De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel', zegt hij in een persbericht. 'Terwijl ze zeggen te staken tegen wat ze beschouwen als een eerste stap naar privatisering, is het enige wat ze hiermee bereiken de algehele privatisering dichterbij te brengen.'

Een artikel in de Gazet van Antwerpen gooide deze week extra olie op het vuur. In het stuk klaagden vier anonieme medewerkers over verouderd materiaal, gebrek aan mecaniciens en een gebrek aan vervangstukken in de Antwerpse stelplaatsen. Een fotocollage toonde een reeks Antwerpse bussen waarvan de richtingaanwijzers en de spiegel enkel door ducttape nog op hun plaats zitten.

In het Vlaams Parlement volgde woensdag grote kritiek op de lamentabele staat van de vloot. Parlementslid Marino Keulen (Open VLD) sprak over het 'beeld van Antwerpen als Kinshasa aan de Schelde, hopeloos, reddeloos en radeloos.' Volgens De Lijn zijn er de laatste jaren veel nieuwe bussen aangekocht en is de situatie in Antwerpen fel verbeterd.

Sociale verkiezingen

Duidelijk is dat de sfeer bij De Lijn onder het vriespunt zit. Heel wat personeelsleden zijn de mank lopende reorganisatie, het grote verloop bij de directie en de onzekerheid over de toekomst beu. Een recente tevredenheidsenquête, waaraan 3.000 werknemers deelnamen, toonde dat de algemene jobtevredenheid maar 6,5 op 10 bedraagt. In 2016 was dat nog 7,15 op 10.

De nieuwe staking kan niet los worden gezien van de sociale verkiezingen die midden november plaatsvinden. De militante socialistische vakbond ACOD profileerde zich de voorbije jaren met virulente aanvallen op de directie. Nu de verkiezingen eraan komen, staan ook de twee andere bonden op hun syndicale strepen.