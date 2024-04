Guido Dumarey knokt zich weer in race om Van Hool

De West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey heeft een nieuw bod gedaan op de bus- en coachdivisie van Van Hool, die maandag failliet werd verklaard. Hij slaat daarvoor de handen in elkaar met de Amerikaanse distributeur ABC. Dat is bevestigd aan De Tijd.

Zo knokt Dumarey zich opnieuw in de biedstrijd waar hij zich eerder uit had teruggetrokken. De laatst overgebleven partijen waren het Nederlandse VDL en het Duitse Schmitz Cargobull, die samen een bindend bod deden op onderdelen van Van Hool. Het dossier is nu in handen van de curatoren, die moeten beslissen over de overdracht.

Dumarey belooft meer jobs te behouden dan VDL en Schmitz, die in eerste instantie 600 tot 900 banen zouden recupereren in de bussendivisie en de tak van de industriële voertuigen. Om hoeveel jobs het gaat, wil Dumarey nog niet kwijt.

Het nieuwe bod van Dumarey verschilt wel wezenlijk van zijn vorige bod. Initieel had hij zijn pijlen gericht op het integrale bedrijf, nu kiest hij samen met ABC alleen voor de bus- en coachtak. En terwijl hij zich voorheen sterk maakte de productie van die bussen en coaches in België te kunnen houden, zou in het huidige voorstel die productie toch integraal opschuiven naar de fabriek in Noord-Macedonië, zoals ook in het plan van VDL het geval is.