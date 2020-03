'Havenactiviteit vertraagt, maar valt niet stil'

De PSA-terminal in de Antwerpse haven.

Er is geen tekort aan havenarbeiders en de sluizen, sleep- en loodsdiensten in de Antwerpse haven werken. 'Er is operationeel geen probleem.'

'De sluizen werken, de sleep- en loodsdiensten functioneren zoals het moet en er is, naar ik hoor, geen tekort aan havenarbeiders. Operationeel werkt de Antwerpse haven naar behoren en we zien geen impact op de goederenstroom.' Dat zegt Barbara Janssens, de woordvoerster van het Antwerpse havenbedrijf. 'De komende weken zullen in de haven van Antwerpen wel 15 containerschepen minder uit Aziƫ aankomen.'

Je ziet wel een lichte vertraging, maar de havenactiviteiten en de bedrijven vallen niet stil. Stephan Vanfraechem Directeur Alfaport/Voka

Dat komt overeen met 115.000 teu (20 voet container) minder containertrafiek van en naar China, een daling met 7 procent tegenover 2019. China, dat uit de coronacrisis kruipt, is na de VS de tweede handelspartner voor de Antwerpse haven. Vorig jaar groeiden de containervolumes op China met 16 procent naar 1,4 miljoen teu, op een totale containeroverslag voor de haven van 11,8 miljoen teu. 'Om een inschatting te krijgen van de totale impact van het coronavirus op onze havenactiviteiten is het te vroeg', zegt Janssens.

'Lichte vertraging'

Bij de overkoepelende organisatie van havenbedrijven Alfaport/Voka is een gelijkaardige boodschap te horen. 'Je ziet wel een lichte vertraging', zegt directeur Stephan Vanfraechem, 'maar de havenactiviteiten en de bedrijven vallen niet stil. De havenbedrijven vragen vooral hoe ze zich beter tegen het virus kunnen beschermen. Waar het kan, wordt thuisgewerkt. Iedereen neemt extra voorzorgsmaatregelen. Er zijn geen vragen over tijdelijke werkloosheid, wel ongerustheid over hoe lang de crisis nog zal duren. Voor de concrete impact is het nog te vroeg.'

De havenarbeiders die instaan voor het laden en het lossen van de goederen op de kade kregen van hun koepelorganisatie Cepa strenge richtlijnen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze moeten fysiek contact met de scheepsbemanning vermijden, hun aanwezigheid aan boord van de schepen beperken en mobiele communicatiemiddelen reinigen. Scheepskapiteins die naar Belgische havens varen moeten 24 uur op voorhand melden of er zieken aan boord zijn. Ze moeten ook de tien laatst aangelopen havens meegeven.