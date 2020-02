Havens verwachten grote corona-impact

De havens van Antwerpen en Zeebrugge verwachten vanaf maart een zware terugval van de containertrafiek van en naar China als gevolg van het coronavirus.

De impact van de coronacrisis op de wereldwijde logistieke keten is enorm. Veel groter dan bij de SARS-epidemie in 2002, want de Chinese economie is nu vier keer groter dan toen. Dat zegt Barbara Janssens, de woordvoerster van de Antwerpse haven. 'Voorlopig voelen we daar in Antwerpen niet veel van omdat veel schepen nog onderweg zijn. Maar vanaf begin maart zal dat veranderen. Er zijn minder afvaarten in China - een gevolg van corona, het Chinese Nieuwjaar en de verlenging van de vakantie - en dat waarschijnlijk tot minstens midden maart.'

Janssens schat dat Antwerpen, op basis van voorlopige prognoses, door de coronacrisis een maand trafiek op China zal verliezen. 'Dat komt overeen met 115.000 containers, of 7 procent minder containertrafiek van en naar China. Als de toestand langer aanhoudt, kan dat nog meer worden.' Janssens verwacht niet dat Antwerpen die achterstand dit jaar nog kan terugwinnen. Wereldwijd ligt de containertrafiek van en naar China 20 procent lager dan vorig jaar. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Vorig jaar groeiden de containervolumes van Antwerpen op China met 16 procent tot 1,39 miljoen 20 voetcontainers (TEU).

Ook Zeebrugge wordt zwaar getroffen. 'In maart werden zeven aanlopen van en naar China geschrapt', zegt Carla Debart van CSP, de containerterminal van Cosco, de enige in Zeebrugge. 'Dat betekent concreet dat we volgende maand niets uit China binnenkrijgen en er ook niets naar daar gaat. Dat heeft ook gevolgen voor andere lijnen die op die schepen zijn afgestemd. Voor ons betekent het een verlies van ongeveer 40.000 (20 voet)containers, omgerekend 1,5 à 2 miljoen euro.'

Voor prognoses voor april is het volgens Debart nog te vroeg. 'Alles hangt af van wanneer de fabrieken in China weer gaan produceren en alles er weer op gang komt. Voorlopig zie ik echter niet veel verbetering.' Ook Debart denkt niet dat het verlies te recupereren valt. 'Zelfs al komt er vlug herstel, de capaciteit van de schepen is wat ze is. 'De CSP-terminal behandelde vorig jaar 450.000 containers. 75 procent daarvan is China-gerelateerd. Voor dit jaar was gemikt op 650.000. Dat wordt nu moeilijk.'