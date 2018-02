‘Hervergassingsfabriek Exmar naar Bangladesh'

Sinds december weten we dat Exmar een langetermijncontract op zak heeft voor zijn drijvende hervergassingseenheid, maar waar de FSRU naartoe zal gaan, was tot dusver een raadsel. Volgens het vakblad LNG World Shipping is de bestemming Bangladesh.

De Antwerpse groep bestelde in februari 2014 een ‘floating storage and regasification unit’ (FSRU) bij de Chinese Wison-groep. Exmar ging er toen van uit dat er door de stijgende energiebehoeften van tal van landen zeker vraag zou zijn naar dergelijk flexibel inzetbaar tuig.

De crisis in de olie- en gassector gooide echter roet in het eten en maakte het vinden van een klant voor de FSRU moeilijker dan gedacht. Topman Nicolas Saverys bleef echter steevast geloven dat hij op vrij korte termijn een opdracht in de wacht zou kunnen slepen voor de FSRU. Dit in tegenstelling tot de drijvende LNG-fabriek Caribbean FLNG, waarvoor nog steeds geen contract is getekend.

Aanpassingswerken

In december kon Exmar aankondigen een langetermijncontract te hebben gesloten voor de FSRU. Begin deze week luidde het dan dat de FSRU de Wison-werf in Nantong had verlaten en op weg was naar Singapore. Daar staan aanpassingswerken op het programma in het kader van de tijdbevrachtingsovereenkomst die midden 2018 van start gaat.

Het doorgaans goed geïnformeerde vakblad LNG World Shipping schrijft nu dat de FSRU daarna wellicht naar Bangladesh zal worden gesleept.

In september vorig jaar kondigde Petrobangla, de nationale olie- en gasmaatschappij van Bangladesh, aan dat het de grondstoffentraders Trafigura en Gunvor had geshortlist voor de installatie van twee FSRU’s in de haven van Chittagong tegen 2018. Dit in het kader van een overheidsproject om via verschillende terminals LNG in te voeren.

Ondiepe wateren

Gunvor zou voor zijn contract scheep gaan met Exmar, een partnerschap dat onder meer tot stand zou zijn gekomen omdat de FSRU van de Belgische groep een beperkte diepgang heeft en daarmee probleemloos in de ondiepe wateren van Chittagong zou kunnen opereren.