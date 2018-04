Het bedrijf dat busreizen van hun Lourdesimago afhielp

Flixbus vervoerde vorig jaar 40 miljoen passagiers in 27 Europese landen. Ook in ons land nam het een vliegende start. Wat is het geheim van de Duitse start-up? De Tijd boekte een enkeltje München en vond twaalf uur later een antwoord.

Op een dinsdagavond staan op de stoep voor het Brusselse Noordstation een zestigtal reizigers. De meesten zijn jong, ze dragen witte sneakers en goudomrande brilletjes. Geen bank of schuildak, enkel een bordje verwijst naar een halte van FlixBus. Uit de spelonken van het station klinkt zat gebral.

Om twee voor tien, stipt op tijd, arriveert de gifgroene bus. Met de ongenummerde zetels is het drummen voor de betere zitplaatsen. Laatkomers moeten genoegen nemen met de stoelen naast een orthodoxe Jood die weigert zijn bagage in het rek te plaatsen of een babbelzieke Roemeen met spullen in een Action-zak en een glas te veel op. Het duurt meer dan een half uur voor de bus wegrijdt: eerst moeten de chauffeurs een storing in het veringsysteem oplossen.

Flixbus, nog altijd maar vijf jaar oud, vervoerde vorig jaar 40 miljoen passagiers naar 1.700 bestemmingen in 27 Europese landen. De omzet blijft geheim maar zou een half miljard bedragen. Het bedrijf geeft enkel prijs dat ‘de groep’ winst maakt. Ook de activiteiten in Duitsland en in de Benelux zijn winstgevend. In ons land groeide de maatschappij in twee jaar tijd van nul naar 1,3 miljoen passagiers per jaar. Dit jaar rekent FlixBus op 2 miljoen Belgische tickets.

Ons uitgangspunt was: de prijzen zijn niet te laag, we hebben gewoon meer passagiers nodig. André Schwämmlein, topman FlixBus

FlixBus heeft razendsnel de Duitse markt voor vervoer op de middellange termijn ingepalmd en is goed bezig dat kunstje op Europese schaal te herhalen. Dit voorjaar wordt het bedrijf actief in de VS, het Belgische Staf Cars gaat daar de eerste lijn uitbaten.

In de bus van Brussel naar München, zit ik naast Kristian, een Duitser van 21 die in Brussel studeert. De rit, die hem 40 euro kostte, duurt twaalf uur maar het vliegtuig is zeker vier keer duurder en hij zit er niets mee in om ’s nachts te reizen. ‘In Duitsland is Flixbus hét vervoermiddel onder jongeren. De trein neem ik nauwelijks nog en het vliegtuig boek ik enkel voor verre bestemmingen of als er een superaanbieding is.’ Hij pakt zijn oortjes en probeert wat te slapen. De meeste passagiers staren naar hun smartphone of tablet.

FlixBus was bij de eerste busmaatschappijen die gratis wifi aanboden. Die is beperkt tot 150 MB per passagier. Bingewatchen kan niet, chatten, mailen of surfen wel. Onder elke stoel zit een stekker om toestellen op te laden. Dat zijn pluspunten voor jonge passagiers met tijd en een schermverslaving.

Na stops in Luxemburg, Karlsruhe en Frankfurt komen we om kwart over tien in de ochtend, met een half uur vertraging, in München aan. De grootste uitdaging na twaalf uur reizen is een plek vinden om je tanden te poetsen. Ook in het moderne busstation van München is er enkel een toilet in een neergepote container. De bus wordt intussen met een verse lading passagiers gevuld. Eindbestemming: Bratislava.

Extra beenruimte

Reizen met de bus associëren sommigen met bejaarden op weg naar Lourdes, bezopen voetbalsupporters of louche chauffeurs uit lageloonlanden. Wat de Duitsers goed begrepen hebben, zegt Paul Cremers van het busbedrijf Staf Cars, ‘is dat sales en marketing en de exploitatie van een buslijn twee totaal verschillende zaken zijn. Een busoperator die ook verkoper is, dat leidt tot kwaliteitsverlies. Want een busoperator denkt in de eerste plaats aan zijn bus. FlixBus denkt aan de passagier.’

Staf Cars is een van de lokale partners van FlixBus, het rijdt elk jaar 6,5 miljoen kilometer voor het Duitse bedrijf. Een busoperator, legt Cremers uit, rekent op de restwaarde van zijn voertuig op de tweedehandsmarkt. Hij is niet geneigd om te investeren in de opleiding van personeel, of in duurdere voertuigen met wifi, extra beenruimte of een handblazer op het toilet - allemaal vereisten van FlixBus. ‘Een doorsnee bus rijdt 200 dagen per jaar en doet zo’n 90.000 kilometer. Een FlixBus rijdt 365 dagen per jaar en rijdt tot 500.000 kilometer, in twee tot drie jaar is de bus versleten. De passagier wil op elk moment de bus kunnen nemen naar waar ook. Dat heeft Flix heel goed gezien.’

2 miljoen > FlixBus rekent op 2 miljoen verkochte bustickets dit jaar in België. 16,99 > De reiziger betaalt 16,99 euro voor een rit van Brussel naar Londen. 0,5 miljard > FlixBus houdt de cijfers stil, maar de omzet van het bedrijf zou een half miljard euro bedragen. 90.000 > Een doorsnee bus rijdt per jaar ongeveer 90.000 kilometer. 500.000 > Een Flixbus heeft jaarlijks tot 500.000 kilometer op de teller.

Zijn busmaatschappij krijgt een minimumvergoeding per kilometer die maakt dat de rit nooit verlieslatend is. Dat model van shared revenues - de inkomsten op een lijn worden verdeeld, driekwart gaat naar de operator en een kwart naar FlixBus - houdt beide partijen scherp en dwingt ze tot samenwerking.

Al van bij het prille begin in 2009 waren de ambities torenhoog, vertelt André Schwämmlein, een van de drie oprichters en topman van het bedrijf. ‘Twee jaar zochten we een sector die rijp was voor duurzame verandering: ouderwetse economie, weinig gedigitaliseerd, makkelijk op te schalen, potentieel grote impact. Zoals Airbnb dus.’

Schwämmlein, geblokt postuur, strak zwart shirt en militaire coupe, ontvangt ons in het kantoor in München dat hij deelt met zijn twee medeoprichters. De stoelen aan hun bureaus zijn kopieën van de groene FlixBus-zetels. ‘Toen we hoorden dat het busvervoer in Duitsland in 2013 geliberaliseerd werd, wisten we dat het daar kon lukken.’ Dat het bedrijf Europees zou opereren, was voor de oprichters glashelder. ‘We staan te kijken van de snelheid waarmee het gegaan is, maar het Europese perspectief is niet meer dan logisch. Wenen ligt dichter bij München dan Berlijn. In afstand, maar ook cultureel. En van Wenen sta je snel in Praag.’

FlixBus slokte de ene na de andere uitdager op en fuseerde in 2015 met de enige waardige concurrent. Ook financieel sloeg de turbo aan: naast de autofabrikant Daimler en de Duitse uitgeversfamilie Holsbrinck stapten ook de Amerikaanse investeerders Silver Lake (Dell, Alibaba, Symantec) en General Atlantic (Uber, Airbnb) in het bedrijf.

60 procent bezetting

Door zijn verschroeiend effect op de markt en de spotprijzen - voor 16,99 euro kan je uit Brussel naar Londen, voor 5 euro naar Brugge of Charleroi - lijkt FlixBus de Ryanair van het busvervoer, maar die vergelijking gaat niet op. FlixBus bezit geen voertuigen. Maar vooral, zegt Schwämmlein: ‘Wij zijn niet de goedkoopste, we optimaliseren de kosten niet. We zijn waarschijnlijk zelfs duurder want we hebben betere bussen. Als je de bus langer laat rijden, de chauffeur minder betaalt en hem een louche contract geeft, bespaar je misschien 10 procent. Maar wij willen tevreden chauffeurs en blije klanten. Dus moet je het over een andere boeg gooien.’

Hij maakt de vergelijking met de historische marktleider Eurolines. Dat organiseert al 30 jaar goedkope busverbindingen en vervoert 4 miljoen passagiers per jaar, terwijl FlixBus er tien keer zoveel heeft en bijna drie keer zoveel bestemmingen bedient. ‘Eurolines blijft een busbedrijf. Ze kennen de klant niet, ze hebben de markt nooit helemaal begrepen en ze hebben vooral het marktpotentieel niet gezien.’

Hij geeft een voorbeeld: toen FlixBus vanuit Berlijn op Hamburg begon te rijden, deed een lokale maatschappij dat 16 keer per dag. ‘Al 50 jaar reden die mensen elk uur naar Hamburg. Ze dachten: nu zijn we er, dit is de markt. Maar dan zie je het verkeerd. Voor dat ritje betaalde je pakweg 39 euro. Wij vroegen ons af: wat gebeurt er als je 9 euro aanrekent? De vraag explodeerde. Vandaag rijden we elke dag 70 keer van Hamburg naar Berlijn.’

Voor de komst van FlixBus, legt hij uit, waren operatoren tevreden met een bezetting van 35 tot 40 procent. ‘Wij zitten aan een gemiddelde van 60 procent. Ons uitgangspunt was: de prijzen zijn niet te laag, we hebben gewoon meer passagiers nodig. ’

Hij krijgt de vraag wel vaker: wat is er zo bijzonder aan FlixBus, wat is de geheime formule? ‘Ik wil gewoon dat de klant ons leuk vindt. Wat achter de schermen gebeurt doet er niet toe voor de klant, maar daar zit het meeste werk. We leveren betere kwaliteit dan de andere maatschappijen, tegen een lagere prijs, met een beter netwerk. Wij zijn een beter merk.’

Dat ligt aan vele factoren, zegt hij. In het kantoor in Berlijn schaven elke dag honderden informatici aan stiptheid, klantentevredenheid, het gebruiksgemak van de site, de informatievoorziening en ticketverkoop via app en website. Op dit moment wordt een entertainmentsysteem uitgerold waarbij passagiers films, apps en series op hun eigen telefoon en tablet kunnen bekijken. Binnenkort wordt stoelreservatie mogelijk, waardoor businessreizigers tegen een meerprijs de zetels met tafel kunnen reserveren.

Heeft Schwämmlein een idee waar FlixBus over tien jaar staat? ‘Met mobiliteit wordt het anders dan met internet, waar vier of vijf bedrijven alles bepalen, maar de decision makers zullen over tien of twintig jaar wel met minder zijn. Wij willen niet dat Google bepaalt hoe dat gaat gebeuren. We willen als Europees bedrijf, met miljoenen klanten en goede technologie, mee aan tafel. Ken je dat beeld van Jeff Bezos, die in 1999 alleen in zijn kantoortje zit met een handgeschilderd bordje: Amazon.com? Niemand had kunnen voorspellen wat de impact van zijn bedrijf zou zijn.’