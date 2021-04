‘Het lijkt soms: ‘Als we Sophie Dutordoir iets vragen, is het nee’’...

NMBS-bazin Sophie Dutordoir heeft haar handen vol aan discussies over raamregels en reserveringssystemen. Maar onder de oppervlakte slaat corona een miljardenput in de financiën van de nationale spoorwegmaatschappij: ‘Er zal extra geld van de overheid nodig zijn.’

‘Is het aan het vriezen, sneeuwen of regenen?’, vraagt Sophie Dutordoir voor ze met de fotografe naar het dak van het NMBS-hoofdkwartier trekt. ‘Ik weet niet meer welke dag het is’, zegt ze. Dutordoir zit als CEO van de nationale spoorwegmaatschappij in het midden van een storm en het is niet de eerste keer.

De essentie

Sophie Dutordoir staat niet te trappelen om een reserveringssysteem in te voeren.

De NMBS-bazin waarschuwt dat het spoorbedrijf dit jaar nog dieper in de rode cijfers zal duiken.

Ze hoopt eind volgend jaar eindelijk een nieuwe beheersovereenkomst te kunnen ondertekenen.

Nadat ze in februari als winnares was gekomen uit een botsing met federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) over de sluiting van weinig gebruikte stationsloketten, kreeg ze de voorbije week kritiek over de drukte op de stations door de vele mensen die door het mooie weer en de onderwijsloze dagen naar de kust wilden. En er was verontwaardiging over haar waarschuwing dat de NMBS bij goed weer in de paasvakantie wellicht niet iedereen naar de kust kan brengen. Het Overlegcomité had beslist dat reizigers naar de kust alleen aan het raam mogen zitten, wat de capaciteit van de treinen halveert. Het noopte haar een brandbrief naar premier Alexander De Croo te schrijven, waarin ze waarschuwde voor chaos en bijkomende kritiek aan haar adres.

‘Het lijkt soms: ‘Als we Dutordoir iets vragen, is het altijd nee.’ Maar dat is helemaal niet waar! We hebben alles gedaan wat ons gevraagd wordt. Maar ik heb ook de taak de veiligheid van de treinreizigers en de 18.000 spoormensen te garanderen en erop toe te zien dat alles uitvoerbaar is.’

400 miljoen Corona slaat alleen al dit jaar een gat van 400 miljoen euro in de resultatenrekening van de NMBS.

‘Men heeft de NMBS de afgelopen dagen en maanden te veel met de vinger gewezen. Bij het begin van de eerste lockdown vorig jaar heeft de overheid ons gevraagd extra treinen in te zetten, zodat het Brusselse zorgpersoneel en andere cruciale beroepsgroepen hun essentiële verplaatsingen in alle veiligheid konden doen. We deden het onmiddellijk.’

‘Daarna kwam de vraag de deconfiniëring met een maximale treincapaciteit te ondersteunen, extra treinen in de zomer naar de kust in te leggen, er volledig te staan bij de start van het schooljaar en alle Belgen een gratis Railpass aan te bieden. We hebben het allemaal rigoureus gedaan. Nu vraagt de politiek in twee dagen tijd, na eerst heel België te hebben uitgenodigd de trein op te gaan, terug te vallen op halve capaciteit door alleen zitplaatsen aan het raam toe te staan. Ook dat gaan we doen.’

Heel enthousiast lijkt u niet over de raamplaatsregel.

Sophie Dutordoir: ‘Ik heb daar mijn bedenkingen bij. Ik begrijp als CEO perfect dat degenen die dat in het Overlegcomité beslissen niet alle gevolgen kunnen inzien. Daarom is enige vorm van overleg altijd goed. Maar dat is niet gebeurd. Iedereen probeert het beste van zichzelf te geven, het Overlegcomité ook. Ik richt me zeker niet tot de regering. Maar de raamplaatsregel leidt potentieel tot frustraties en verdriet bij veel mensen, die lang zullen moeten aanschuiven of zelfs niet kunnen opstappen. Die frustraties moeten we vermijden. Het is mijn verantwoordelijkheid de mensen die de beslissing genomen hebben daarop te wijzen. Maar nu zegt de politiek: ‘Ga gerust naar de zee, en NMBS: organiseer dat.’ Ik ben opgevoed met de regel dat je een probleem collectief oplost en de hete patat niet doorschuift naar een ander.’

De oplossing kan een reservatiesysteem zijn. De winkels doen het en ook minister van Mobiliteit Gilkinet is een voorstander.

Dutordoir: ‘Er is wel een verschil tussen een restaurant met enkele tientallen plaatsen per shift, een museum met enkele honderden plaatsen per dag en de NMBS met 900.000 reizigers per dag. Maar het is in de eerste plaats een politieke en maatschappelijke keuze. In mei had ik er een gesprek met de vorige regering over. Toen was het besluit negatief. Ook aan de huidige minister van Mobiliteit hebben we het voorgelegd. Die zei toen ook ‘nee’, omdat de overheid het openbaar vervoer wil aanmoedigen. Dat kan alleen als het zo vrij mogelijk toegankelijk is. Ook de reizigersorganisaties, van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers tot TreinTramBus, zijn geen voorstander.’

Schermvullende weergave ©Photo News

U hebt al een paar keer stevig van mening verschild met Gilkinet (Ecolo). Vorige week werd bekend dat zijn partijgenoot Thibaut Georgin de opvolger wordt van vertrekkend NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy. Hebt u Georgin al gesproken?

Dutordoir: ‘Gilkinet heeft hem aan mij voorgesteld. Het onderhoud was hartelijk. Maar nu werk ik nog met de huidige raad van bestuur en voorzitter.’

2020 was een financieel rampjaar voor de NMBS. Er was een operationeel verlies van 360 miljoen euro. Wat verwacht u voor dit jaar?

Dutordoir: ‘Voor de coronacrisis vervoerden we 900.000 reizigers per dag. Op het dieptepunt van de eerste golf was dat nog 90.000. Ondertussen zitten we weer aan 52 procent. Dat vertaalt zich in onze cijfers. We hebben veel minder reizigersinkomsten. Maar op vraag van de regering houden we onze volledige dienstregeling in stand. Onze kosten blijven op het niveau van 900.000 reizigers per dag. Daar komt nog bij dat de dividenden uit onze participaties in Thalys en Eurostar wegvielen en de inkomsten uit concessies van winkels op de stations fors lager waren.’

Het aantal reizigers zit op de helft van het precoronaniveau. Maar onze kosten blijven op het peil van de vroegere 900.000 per dag. Sophie Dutordoir CEO NMBS

‘Wat dat betreft, is er dit jaar weinig verschil met de laatste negen maanden van vorig jaar. Toch zal ons operationeel verlies in 2021 nog hoger uitkomen: op ongeveer 400 miljoen euro. Dat komt ook omdat onze variabele overheidsdotatie gebaseerd is op de reizigersaantallen van het jaar voordien. De dotatie was in 2020 nog relatief hoog door het goede jaar 2019. Maar 2020 was heel slecht, wat in 2021 tot een lagere dotatie leidt.’

De regering compenseerde het verlies van 360 miljoen euro van vorig jaar met een extra steun van 266 miljoen. Moet dat dit jaar opnieuw?

Dutordoir: ‘De regering heeft toegezegd een deel daarvan te compenseren. We zijn daarover in gesprek. Tot een afspraak is het nog niet gekomen. Maar het probleem is nog groter. We hadden gerekend op een positieve operationele winst de komende tien jaar. Die zouden we toevoegen aan onze investeringsdotatie, waarvoor we de komende tien jaar 8,2 miljard euro nodig hebben. Dat geld dient voor nieuw treinmaterieel en investeringen in toegankelijke stations en in digitalisering. We wisten in 2019 al dat als de investeringsdotaties van 600 miljoen euro per jaar worden aangehouden, we een investeringstekort van 1,2 miljard euro zouden hebben. Dat wilden we voor het grootste deel aanvullen met de exploitatiewinsten. Maar die zijn er nu niet. Als we - zoals de overheid het wenst - het spoor willen blijven vernieuwen en uitbouwen, is nog meer extra geld van de overheid nodig.’

Hoelang gaat deze financiële miserie nog duren?

Dutordoir: ‘Zo kort mogelijk. We hopen in 2025 weer op het niveau van het topjaar 2019 te zitten en we blijven geloven in een groei van 15 procent in 2031 tegenover 2019. Want de shift van de auto naar het openbaar vervoer komt er.’

Die shift heeft wel een stevige dreun gekregen. Door corona mijden mensen het openbaar vervoer en kiezen ze voor (elektrische) fietsen of keren ze terug naar een (tweedehands) auto.

Dutordoir: ‘De ene keer wel, de andere keer niet. Bij momenten zien mensen het inderdaad zo, maar op andere momenten, zoals op zonnige dagen in de paasvakantie, zien ze het weer allemaal anders.’

Ondertussen zit de NMBS voor het 9de jaar zonder beheersovereenkomst.

Dutordoir: ‘Dat is een verhaal op zich. Maar Gilkinet en de NMBS willen daar vaart achter te zetten. Het staat wel vast dat de overheid de uitbating van het spoor voor tien jaar exclusief aan de NMBS toevertrouwt en er geen aanbesteding komt. Na de paasvakantie beginnen de eerste werkgroepen. In oktober publiceert de regering haar keuze in het Europees bulletin. Eind 2022 moeten de handtekeningen onder een nieuwe overeenkomst staan.’

Een van de belangrijkste elementen in die nieuwe beheersovereenkomst zijn de tarieven van de treintickets. Vraagt u daar, zoals uw voorgangers, meer flexibiliteit, zoals hogere tarieven in de spits en lagere in de daluren?