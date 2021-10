Heylen verkoopt Gents logistiek complex aan CBRE

De logistieke groep Heylen Warehouses uit Herentals heeft haar magazijnencomplex in Gent verkocht aan de vastgoedspeler CBRE Investment Management.

Ghent Logistic Campus, waaraan nog gebouwd wordt, ligt in de Gentse haven en is makkelijk bereikbaar, onder meer omdat verschillende snelwegen, zoals de Gentse Ring en de E17, vlakbij liggen. De logistieke hub, die bestaat uit een hele reeks units, is bijna 150.000 m2 groot. Daarnaast is er ook zo'n 8.000 m2 kantooroppervlakte en een kleine 27.000 m2 mezzanineruimte.

Met het complex mikt Heylen vooral op e-commerceactiviteiten, raakte vorig jaar bekend bij de start van de bouw. Toen was sprake van ongeveer 500 arbeidsplaatsen. Het was vrijdag niet meteen duidelijk hoeveel jobs er al zijn of welke bedrijven er een onderdak vonden, maar er is wel al activiteit in de logistieke hub.

Sale-and-lease-backoperatie

CBRE wordt de eigenaar, maar Heylen zal het complex huren op lange termijn en blijft verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw.

Nog voor het complex klaar is, doet Heylen het van de hand aan CBRE Investment Management, dat optreedt namens een van zijn pan-Europese vastgoedfondsen. Dat gebeurt via een sale-and-lease-backoperatie. CBRE wordt daarbij de eigenaar, maar Heylen zal het complex huren op lange termijn en blijft verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Het persbericht over de transactie maakt geen financiële details bekend.