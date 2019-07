Hitte legt spoorverkeer in de knoop

Heel wat reizigers maken woensdagavond op sociale media melding van talrijke vertragingen bij het spoor. De NMBS bevestigde kort voor half acht in een tweet dat er 'over heel het net' verstoringen zijn als gevolg van de 'extreme weeromstandigheden'. De maatschappij raadt reizigers aan om de online routeplanner te raadplegen voor ze de trein nemen.

De warmte, met temperaturen die opliepen tot net geen veertig graden in de thermometerhut, ontregelde verschillende seinen en zorgde voor schade in de bovenleidingen.

Eurostar

In de buurt van Halle raakten eerder op woensdag een hogesnelheidstrein van Eurostar en één van Thalys geblokkeerd nadat de bovenleiding werd afgerukt. Het is niet duidelijk of dat een gevolg was van het warme weer, maar enkele honderden reizigers zaten door het incident urenlang geblokkeerd op een trein zonder airconditioning.