Hoe Tesla zoveel goedkoper auto’s maakt in Volkswagen-land Duitsland

De Tesla Model Y is de best verkochte auto ter wereld. Zeker na de prijsverlagingen begin dit jaar is de elektrische SUV nog nauwelijks aan te slepen. En dat treft: Tesla’s autofabriek bij Berlijn, waar de Y gebouwd wordt, komt stilaan op kruissnelheid. Een bezoek aan de fabriek die met zijn verwoestende efficiëntie de concurrentie in autoland Duitsland een lesje leert.