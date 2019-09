Hoge afschrijvingen doen Exmar in het rood duiken

De Antwerpse scheepvaart- en gasbehandelingsgroep Exmar heeft in het eerste halfjaar 7,8 miljoen dollar verlies geleden. De tweede jaarhelft zou heel wat beter moeten worden.

De zware investeringen die Exmar de voorbije jaren deed in twee drijvende gasbehandelingseenheden - een drijvende LNG-fabriek en een hervergassingseenheid - wogen ook in het eerste halfjaar stevig op de resultaten. De omzet van de Antwerpse groep steeg met bijna 22 procent tot 99,5 miljoen dollar. Ook de brutobedrijfswinst dikte aan, met 12 procent tot 48,5 miljoen dollar.

Door fors hogere afschrijvingen daalt de bedrijfswinst echter met 23,7 procent tot 16,4 miljoen dollar. Hogere financiële lasten zorgen ervoor dat Exmar netto voor 7,8 miljoen dollar in het rood duikt. Een jaar eerder was er nog 3,4 miljoen dollar winst, maar toen was het resultaat aangedikt door een flinke winst op de verkoop van de lng-tanker Excelsior.

De lpg-tak droeg 4,3 miljoen dollar bij tot de bedrijfswinst, wat meer dan dubbel zoveel is als een jaar eerder (1,9 miljoen dollar). In het loop van het eerste semester verbeterden de opbrengsten door de hogere uitvoer van Amerikaans schaliegas.

Tango FLNG

De lng-divisie dook operationeel voor 7,4 miljoen dollar in het rood. Exmar bezit maar één lng-tanker meer, de Excalibur, die tot na 2022 voor lange termijn is verhuurd aan Excelerate Energy.

Uit het persbericht is op te maken dat de Tango FLNG in het eerste halfjaar nog niet bijdroeg tot de resultaten. In juni werden de inbedrijfstelling en opleveringstest van de drijvende lng-fabriek met succes voltooid. Sindsdien levert de eenheid maandelijkse huuropbrengsten op. Deze maand gaat de eigenlijke lng-productie van start, nu de Argentijnse winter voorbij is.

Exmar bouwde de Tango FLNG - die lange tijd bekend stond als de Caribbean FLNG - aanvankelijk voor een Canadese klant, maar die ging failliet nadat de olieprijs instortte. Exmar moest op zoek naar een nieuwe klant voor een tuig waarin 360 miljoen euro was geïnvesteerd. Die zoektocht duurde bijna drie jaar. Pas eind 2018 kon Exmar een contract sluiten met het Argentijnse energiebedrijf YPF, dat de drijvende lng-fabriek voor tien jaar huurt.

Hervergassingseenheid

Exmar bevestigt ook mediaberichten over de drijvende hervergassingseenheid (FSRU) met codenaam S188. Het bedrijf heeft de FSRU inderdaad verkocht aan de Chinese groep CSSC voor een bedrag van 155 miljoen dollar en onmiddellijk terug geleased voor een periode van 10 jaar.

Exmar zal een eerste schijf van de betaling (78 miljoen dollar) normaal gezien in de loop van september ontvangen. Een tweede schijf van 31 miljoen dollar volgt wanneer het tuig lng begint te hervergassen 'op locatie'. Waar de FSRU, die onder contract staat bij de grondstoffentrader Gunvor, zal opereren, is nog niet bekend.

Vastgoed

Het tweede halfjaar zou voor Exmar een stuk beter moeten worden qua resultaten dankzij de maandelijkse huuropbrengsten van de Tango FLNG, een eerste schijf uit de verkoop van de FSRU en ook de opbrengst van een belangrijke vastgoedverkoop.