Huiszoekingen naar sociale dumping in transportsector

Het gerecht heeft elf huiszoekingen uitgevoerd bij Belgische transporteurs die verdacht worden van sociale dumping. Onder hen een bestuurslid van de werkgeversorganisatie Febetra.

Het onderzoek werd in 2016 opgestart en spitste zich aanvankelijk toe op een voormalig ondervoorzitter en huidig bestuurder van de beroepsorganisatie Febetra, Roland Peeters. Hij is de zaakvoerder van het transportbedrijf Peethultra uit Kortenberg en Malle.

De transportbedrijven worden ervan verdacht via postbusbedrijven in Slovakije te werken om op die manier truckchauffeurs op een goedkope manier in dienst te nemen.

Volgens Frank Moreels, voorzitter van de socialistische transportvakbond BTB, heeft Peeters samen met zijn broer Vincent twee transportfirma's in Slovakije, Rovitrans en Virotrans, die vaak in België rondrijden.

'Ze hebben noch een dispatching noch een parking op hun site in Bratislava en betalen hun Slovaakse chauffeurs lage lonen met daarbovenop een dagvergoeding. Als ze ziek zijn, hebben de chauffeurs niets om op terug te vallen', zegt ook John Reynaert van de BTB.

Febetra-bestuurder Roland Peeters van Peethultra heeft twee transportbedrijven in Slovakije. Hij was jarenlang eigenaar van een consultantbureau dat Belgische transporteurs hielp om een postbusbedrijf op te richten. Frank Moreels Voorzitter van de Belgische TransportBond-ABVV

Consultancy

Peeters had volgens de vakbond ook jarenlang een consultancybureau (SK Service) dat Belgische transporteurs hielp om een postbusbedrijf op te richten en vrachtwagenchauffeurs te werk te stellen via een Slovaakse dochteronderneming tegen (goedkopere) Slovaakse arbeidsvoorwaarden.

Op die manier kunnen werknemers onder het Belgische minimumloon worden betaald en worden mogelijk sociale bijdragen in België ontdoken.

Moreels zegt minstens twintig Belgische transporteurs te kunnen linken aan SK Service. 'Vorige week kreeg ook het transportbedrijf Transport Martens uit Turnhout bezoek van de inspectiediensten.' De namen van de andere transporteurs die de inspectie over de vloer kregen, zijn voorlopig niet bekend.

Bulgarije

De socialistische transportbond BTB voert al jaren een strijd tegen sociale dumping en ging verschillende keren op onderzoek in Slovakije. Ze publiceert haar bevindingen bijna jaarlijks in een 'zwartboek'.

'Heel veel bedrijven die in het zwartboek vermeld worden, kregen in België al bezoek van de inspectiediensten,' zegt Moreels. 'We bezochten Slovaakse filialen van tientallen Belgische transporteurs. Vaak was het niet meer dan een postbus en soms een kantoortje met een telefoon en laptop. Of we vonden kantoren van verschillende bedrijven zonder muren tussen.'

Volgens Moreels is 'de postbussenbusiness' in de sector aan het verschuiven naar Bulgarije. 'Daar kan je voor enkele honderden euro's een transportfirma oprichten zonder uit je luie zetel te komen.'

Peethultra, dat vooral gespecialiseerd is in het vervoer over land van luchtvracht, was niet bereikbaar voor commentaar.