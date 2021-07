Huts-rivaal Jo Van Moer haalt Ackermans & van Haaren binnen

De selfmade man Jo Van Moer maakte in de Antwerpse haven naam als onverschrokken uitdager van logistiek koning Fernand Huts (Katoen Natie). Nu haalt hij de financiële krachtpatsers van Ackermans & van Haaren als investeerders aan boord.

Het was deze week bijna dubbel feest bij de familie Van Moer. Terwijl vader Jo Van Moer de laatste hand legde aan de details van de investering van 12,5 miljoen euro van de holding Ackermans & van Haaren, leek het er dinsdag lang op dat zoon Brent Van Moer de vierde etappe in de Tour de France zou winnen. Na een lange solo strandde hij op 150 meter van de finish. De pelotonspurt werd gewonnen door Mark Cavendish.

Vader Van Moer tekende dinsdag voor opgetrokken wenkbrauwen in de transportsector. Terwijl transport en logistiek de voorbije jaren door investeringsmaatschappijen vaak gemeden werden als gevolg van flinterdunne winstmarges, wordt de instap van Ackermans & van Haaren (CFE, DEME, Bank van Breda, Bank Delen en tal van vastgoedmaatschappijen) gezien als een teken van vertrouwen in een sector die in de coronacrisis plotseling cruciaal bleek.

De essentie Boerenzoon Jo Van Moer (1971) begon dertig jaar geleden met twee oude vrachtwagens die hij combineerde tot één goede.

Van Moer is inmiddels een grote logistieke speler in de haven van Antwerpen.

Het bedrijf verzorgt de bevoorrading van onder meer Delhaize.

Ackermans & van Haaren investeert 12,5 miljoen euro in ruil voor een belang van ruim 20 procent.

Ackermans & van Haaren investeert 12,5 miljoen euro en krijgt daar een belang van 21,7 procent in Van Moer Logistics en een stevige voet tussen de deur in de logistiek in de Antwerpse haven voor terug. Van Moer heeft een vloot van meer dan 500 vrachtwagens en meer dan 500.000 vierkante meter aan logistieke ruimte. Bij het bedrijf werken 1.400 mensen. Op een omzet van 186 miljoen euro maakte het vorig jaar een brutobedrijfswinst van 13,4 miljoen euro. Daarmee is Van Moer in het Antwerpse een regelrechte concurrent van Katoen Natie van Fernand Huts.

Dat hadden weinig mensen voorspeld toen Van Moer 30 jaar geleden samen met zijn vrouw uit het boerenbedrijf van zijn ouders stapte en ondernemer werd. Op zijn 20ste kocht hij twee aftandse vrachtwagens van meer dan 14 jaar oud en smolt die samen tot één degelijk exemplaar om goederen voor bedrijven in de buurt te vervoeren. Daarmee begon het.

Transporteur voor Delhaize

Het transportbedrijf groeide autonoom en al snel breidde Van Moer uit naar de logistiek. Er waren enkele succesvolle overnames. Inmiddels is Van Moer de huistransporteur voor grote klanten als de Delhaize-supermarkten, Umicore en Caterpillar.

In 2012, na de kredietcrisis, nam Van Moer een besluit dat weinig ondernemers durven te nemen: hij besloot dat hij niet geschikt was als CEO van het stevig gegroeide logistieke concern. ‘Dit bedrijf had totaal geen structuur. Mijn vrouw deed de planning en de hr. Het was constant brandjes blussen. Aan de buitenkant zag het er goed uit, maar aan de binnenkant was er wel wat werk', zei Van Moer in 2017 in een interview met De Tijd.

Van Moer trok Eric Noterman als externe CEO aan. Noterman was een gewezen topman van DP World die de Antwerpse haven kende als zijn broekzak. Hij verstevigde de structuur en stuurde het bedrijf naar een hoger niveau. Maar vijf jaar geleden botste het over de te volgen strategie en stopte de samenwerking. Noterman werd vervangen door bestuurder Patrick Lecluyse, de voormalige topman van Betafence. Van Moer is alleen nog voorzitter van het bedrijf.