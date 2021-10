Ikea, Unilever en Amazon beloven scheepvaart zonder CO₂

Negen multinationals sluiten zich aan bij een initiatief om hun containertransport op zee tegen 2040 emissievrij te maken.

De scheepvaart staat in voor het transport van zowat 90 procent van alle goederenstromen, maar ook voor bijna 3 procent van de totale CO₂-uitstoot in de wereld. Tot nu toe wordt weinig ondernomen om in die emissies te snoeien. De Verenigde Naties streven ernaar de broeikasgasemissies van de sector tegen 2050 met de helft te verminderen tegenover 2008. Maar velen vinden die doelstelling niet ambitieus genoeg.

De Amerikaanse denktank en ngo Aspen Institute neemt een initiatief om sneller te gaan. Cargo Owners for Zero Emission Vessels or coZEV is een nieuw platform waar de betrokken bedrijven - zowel klanten als vervoerders - kunnen samenwerken rond een lagere uitstoot.

Bij de lancering van het platform beloven negen bedrijven dat ze hun cargo tegen 2040 willen vervoeren met behulp van koolstofvrije brandstoffen. Het gaat onder meer om de multinationals Amazon, Ikea, Unilever en Michelin. Ook de modebedrijven Inditex en Patagonia, de Duitse retailer Tchibo, de schoenenfabrikant Brooks en het fietsenbedrijf Frog Bikes doen mee.

Cocreatie

Volgens Elisabeth Munck af Rosenschöld, de duurzaamheidsmanager van Inter IKEA Group, is samenwerking met andere bedrijven cruciaal om brandstofoplossingen voor de zeescheepvaart te ontwikkelen. ‘De stem van de vrachteigenaren is belangrijk omdat wij een van de belanghebbende partijen zijn die de transformatie in de industrie mogelijk moeten maken’, zegt ze aan Reuters. ‘We zijn niet bereid automatisch een premie te betalen voor duurzaamheid, maar we zijn wel bereid samen te werken, de oplossingen te 'cocreëren' en de noodzakelijke investeringen te delen.’

Volgens Michelle Grose, het hoofd logistiek bij Unilever, zijn logistiek en transport verantwoordelijk voor 15 procent van de totale uitstoot van het concern. ‘Door aan te geven dat we ons gezamenlijk willen inzetten voor een emissievrije scheepvaart, zijn wij ervan overtuigd dat wij de overgang zullen versnellen met het tempo en op de schaal die nodig zijn.’