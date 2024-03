In Koningshooikt, een deelgemeente van Lier, vind je een café, een krantenwinkel, een visboer en een frituur. Alle andere vierkante meters horen toe aan de geplaagde busbouwer Van Hool, die al 70 jaar werk geeft in de streek. 'De familie Van Hool is altijd goed geweest voor haar mensen. Dat is haar ondergang geworden.'