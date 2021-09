Indiase e-scooterbaas wil alleen vrouwen aannemen in 's werelds grootste fabriek

Bhavish Aggarwal, de baas van de Indiase taxiapp Ola, zoekt 10.000 werkkrachten voor zijn nieuwe e-scooterfabriek in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Mannen hoeven niet te solliciteren voor een job in de Futurefactory, zoals de fabriek heet. Aggarwal wil alleen vrouwen aannemen. 'Op volle capaciteit zullen we 10.000 vrouwen tewerkstellen. Daarmee zouden we de grootste fabriek ter wereld zijn met alleen maar vrouwen in dienst en de enige in de automobielsector', schrijft hij op een blog.