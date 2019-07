Infrabel wil spoorverkeer maand lamleggen in Brussel

De kans bestaat dat tienduizenden pendelaars in de herfst een maand lang niet met hun vaste piekuurtrein naar Brussel kunnen sporen. Volgens documenten die De Tijd kon inkijken, heeft de spoornetbeheerder Infrabel de NMBS gevraagd van half oktober tot half november dagelijks 100 treinen te schrappen.

Op 7 juni rinkelde de telefoon in de gebouwen van de NMBS. Een medewerker van Infrabel - zo gaat het verhaal bij de NMBS - deelde zijn verbaasde collega mee dat alle P-treinen - piekuurtreinen - die Brussel doorkruisen in de herfst een maand lang niet kunnen rijden. ‘Het was een donderslag bij heldere hemel’, zegt een NMBS-bron.

Het telefoontje van Infrabel was een donderslag bij heldere hemel. een NMBS-bron

De aanleiding zijn de werken die Infrabel plant voor de centralisatie van de seininrichting rond Brussel-Zuid. Nadat Infrabel in april 2017 de wissels en seinen aan de noordkant van Brussel-Zuid heeft gemoderniseerd, is dit najaar de zuidkant van Brussel-Zuid aan de beurt. Daardoor moet de Noord-Zuidverbinding in de lange weekends van 1 en 11 november volledig toe, net als in 2017. Ook van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 8 november zijn er werken. Infrabel moet dan 30 procent van de wissels aan de ingang van Brussel-Zuid vastzetten in één stand, waardoor veel minder rijpaden beschikbaar zijn. Infrabel wil die maand 100 ritten per dag volledig afschaffen, wat een impact kan hebben op alle P-treinen.

Gigantische impact

Volgens een presentatie voor de raad van bestuur van de NMBS, die De Tijd kon inkijken, is de impact van de maatregel gigantisch. De afschaffing van alle Brusselse P-treinen treft een op de vier pendelaars die in de ochtendspits naar de hoofdstad sporen. 100 van de meer dan 400 P-treinen die de NMBS elke dag inlegt, rijden door Brussel. Elke dag nemen 68.000 reizigers de bewuste treinen naar Brussel, die goed zijn voor 91.500 zitplaatsen.

Dat Infrabel in een brief stelt dat de keuze voor de bewuste periode is ingegeven ‘door de wil om de impact voor de reiziger maximaal te reduceren’, deed de NMBS nog meer steigeren. Oktober en november zijn erg drukke maanden op het spoor. In de herfstvakantie beperkt de NMBS het aantal piekuurtreinen niet omdat veel Belgen blijven werken. Bovendien kan Infrabel de periode van een maand verlengen als slecht weer de werken bemoeilijkt.

Woest

De NMBS is woest dat ze pas drie maanden voor de werken werd geïnformeerd over de enorme inperking van het spoorverkeer. Infrabel ontkent dat. Bij de netbeheerder valt te horen dat de NMBS al sinds 2017 op de hoogte is van de grote werf, al verstuurde Infrabel de officiële brief pas begin juni. ‘Door de werken moeten keuzes gemaakt worden’, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. ‘Het is aan de NMBS om ons te zeggen welke P-, IC- of S-treinen ze tijdelijk wil afschaffen en welke ze wil laten rijden.’

Zo draait de discussie uit op een zoveelste welles-nietesspelletjes tussen de overheidsbedrijven. De NMBS verwijt de infrastructuurbeheerder al jaren te laat te communiceren over de geplande werken en geen rekening te houden met de reiziger. Volgens Infrabel weet het spoorbedrijf altijd een halfjaar vooraf waar werken plaatsvinden, behalve in onverwachte dringende gevallen.

Begin juli mengde ook de cargosector zich in het conflict. Onder aanvoering van Lineas (het vroegere NMBS Logistics) eisten tien goederenspooroperatoren in een brief aan Infrabel meer overleg. ‘De kwaliteit en de coördinatie van de werken op het spoornet door Infrabel zijn onvoldoende’, klonk het in een boze verklaring. ‘Een groot probleem is de manier waarop Infrabel de werken op het Belgische spoornet niet, slecht of veel te laat plant en communiceert.’

De passagiersvervoerders NMBS, Thalys en Eurostar sloten zich snel aan bij de brief. ‘Wij weten vaak veel te laat welke werken zijn gepland’, klaagde NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman in de krant Het Nieuwsblad. ‘Infrabel overlegt te weinig, wij worden te vaak voor voldongen feiten geplaatst.’

Alternatieven