Internationale scheepvaart drijft boven

Ondanks de forse terugval van de wereldeconomie verteert de internationale scheepvaart de crisis beter dan verwacht.

De coronapandemie drukte de pauzeknop van de wereldhandel in. De wereldwijde handelsketting werd even doorgeknipt en de containerscheepvaart, de ruggengraat van de wereldeconomie, stortte in elkaar. In mei lag naar schatting 12 procent van de globale vloot aan de ketting, volgens het gespecialiseerde databedrijf Clarksons Research.

En toch staat de sector - of toch een deel - er niet slecht voor. De Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), een veelgebruikte index die gebaseerd is op de geschatte vrachtprijs op ruwweg een dozijn internationale vaarroutes die vertrekken uit Sjanghai, staat op het hoogste peil in acht jaar.

De voornaamste reden: een verlaagd aanbod.

Na jaren van vlijmscherpe concurrentie heeft een golf van overnames de sector omgegooid. Ongeveer 80 procent van de markt is in handen van drie allianties die onder meer vaartuigen delen: Ocean Alliance, THE Alliance en 2M, waar de zeevaartreuzen Maersk en MSC deel van uitmaken.

Als reactie op de pandemie hebben reders minder schepen laten uitvaren en op langere routes gestuurd. In plaats van de snellere route langs het Suezkanaal, nemen containerschepen meer de grote omvaart langs Kaap de Goede Hoop.