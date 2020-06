De gastankerrederij Exmar ziet haar belangrijkste klant afhaken. Het aandeel kreeg een dreun. 'We doen er alles aan om het op te lossen.'

It takes two to tango. Je moet met twee zijn. Nicolas Saverys, de oprichter en grootaandeelhouder van de Belgische gastankerrederij Exmar, gebruikt die uitspraak regelmatig - vaak lakoniek - als ergens een contract de mist ingaat of een klant afhaakt. In het geval van het contract voor zijn drijvende lng-fabriek Tango FLNG, die aan boord gas omzet in lng, zou die uitdrukking extra pijnlijk hebben geklonken. Saverys gebruikte ze vrijdag niet. Toch staat ze ook in dit 'dossier' als een huis.

De Belgische gastankerrederij stuurde donderdagavond een persbericht uit onder de alarmerende titel 'Force majeure' waarin ze bekendmaakte dat het Argentijnse staatsenergiebedrijf YPF, dat de Tango voor een periode van tien jaar huurt, zijn verplichtingen, en dus ook zijn betalingen, niet kan nakomen.

De Argentijnse energiereus - die het Tango-platform wil gebruiken om Argentijns schaliegas te exporteren - roept overmacht in en zegt dat hij door de coronacrisis 'in Argentinië en wereldwijd' zijn charterovereenkomst voor de Tango met Exmar niet kan nakomen. Daaronder valt ook ook 'de betaling van de facturen voor de geleverde diensten vanaf midden maart 2020'. YPF zag zijn omzet in april met 70 à 80 procent kelderen in een land dat worstelt met een lagere economische bedrijvigheid en een stijgend begrotingstekort.

Bijzonder slecht nieuws dus. Want in het eerste kwartaal vertegenwoordigde de verhuur van de Tango 36 procent van de brutobedrijfswinst. De Tango moet bovendien de dringend noodzakelijke cashmachine worden van de rederij die een zware schuldenlast meezeult. Exmar noemt de kennisgeving van YPF 'onwettig'.

'Spelletjes'

'We hebben garanties van het moederbedrijf', zegt Saverys die sinds kort de voorzittershamer van Exmar hanteert. 'Maar wat doe je daarmee? Je moet ze ook kunnen krijgen. Als een maatschappij spelletjes begint te spelen, dan speelt ze spelletjes. Wat kan ik eraan doen? We bekijken alle opties, waaronder arbitrage, al is het momenteel niet evident om naar Argentinië te gaan.' Hoeveel huur hij misloopt, wil hij niet kwijt. 'De betalingen zijn in elk geval tot nader order uitgesteld.'

Op de algemene vergadering op 19 mei werd met geen woord gerept over de betalingsproblemen met de Argentijnse klant. Toen was de boodschap dat de Tango dit jaar goed zou zijn voor brutobedrijfswinst van 43 miljoen dollar en dat de vooruitzichten positief waren. 'Logisch', zegt Saverys. 'We werden pas vorige week door YPF ingelicht. In de shipping worden de facturen voor datum betaald, zoals bij immobiliën. In de offshore is dat na datum. Dus op het einde van de maand of van de periode die in het contract staat. Vaak is er ook nog een periode dat uitstel kan worden verleend. Je merkt dus pas laat dat niet wordt betaald.'

Insidertrading? Bent u gek? ik wil niet de gevangenis belanden. Nicolas Saverys Voorzitter Exmar

Op Twitter verschenen vrijdag tweets van beleggers die insinueerden dat de late mededeling van Exmar insidertrading mogelijk had gemaakt. Sommige verwezen zelfs naar Saverys zelf. Sinds mei verkocht hij via zijn vehikel Saverex - in drie transacties - 305.465 aandelen. Dat bracht hem - tegen 4,09 euro per aandeel - 1,25 miljoen euro op. Midden april verkocht hij ook 60.000 aandelen tegen 3,98 euro per stuk. Dat bracht 238.800 euro op. Saverys maakt er geen geheim van dat hij verkoopt om de leningen af te betalen die hij aanging om in te schrijven op een vroegere kapitaalverhoging. Aan de huidige koers - iedereen kon voorspellen dat het slechte nieuws over de Tango het aandeel zou doen crashen - zou hem dat veel minder hebben opgebracht.

Gek

'Bent u gek?', fulmineert Saverys als we hem met de insinuaties confronteren. 'Bent u op uw hoofd gevallen? Ik wil niet in de gevangenis belanden. Ik kijk nooit naar Twitter en Facebook en zal dat ook nooit doen. We hebben na ruggespraak met de beurswaakhond FSMA een mededeling uitgestuurd die juridisch correct is. Het belangrijkste is nu die huurinkomsten voor de Tango te krijgen. Twitter is zever.'

De FSMA valt niet over Saverys' beurstransacties, maar zegt wel dat dat ze zal analyseren of de communicatie over het YPF-contract niet sneller had gekund. Exmar kreeg de slechte mare vorige week donderdag al.

Wat nu gebeurt, is extra spijtig omdat het na al die jaren kommer en kwel opnieuw goed ging met Exmar. Nicolas Saverys

'We bekijken verschillende maatregelen om onze liquiditeitspositie te handhaven en die is tot eind 2020 niet in gevaar', zegt Saverys, die in het verleden regelmatig onder vuur lag omdat hij te enthousiast grote contracten of betalingen aankondigde die uiteindelijk werden uitgesteld of afgeblazen. 'Wat nu gebeurt, is extra spijtig omdat het na al die jaren kommer en kwel opnieuw goed ging met Exmar.'

Saverys had in 2015 al een klant - het Canadese Pacific Rubiales - voor zijn 144 meter lange en 32 meter brede Tango, toen nog Carribean FLNG. Maar dat bedrijf kwam in moeilijkheden en haakte af. Saverys - die weinig garanties had ingebouwd - moest op zoek naar een nieuwe klant. Dat duurde drie jaar. Begin vorig jaar werd uiteindelijk YPF bereid gevonden de 360 miljoen euro kostende Tango voor tien jaar te huren. De champagnekurken knalden, want het debacle met de Tango had Exmar, bij gebrek aan inkomsten en door hoogoplopende schulden, op de rand van het afgrond gebracht. De deal paste volgens Saverys in de plannen van de toenmalige Argentijnse president Mauricio Macri om de economie weer op dreef te krijgen en via de export van schaliegas deviezen binnen te krijgen.

Zwart gat

Saverys noemde het Tango-verhaal achteraf een van de lastigste periodes uit zijn carrière, al raakte hij nooit in paniek, vertelde hij vorig jaar in een interview in deze krant. Na de verlossende deal met YPF viel Saverys wel in een zwart gat. Hij had net ook een ernstig jachtongeval achter de rug na een aanval door een buffel in Afrika. Ook nu behoudt hij zijn cool. 'We kijken wat we kunnen doen. Business as usual.'

Maar de Tango is niet het enige zorgenkind. Exmar ligt ook nog in de clinch met een andere grote klant, de grondstoffentrader Gunvor. Die huurt bij Exmar een drijvende hervergassingsfabriek maar heeft bezwaren tegen de sale-and-lease-backprocedure die Exmar afsloot met het Chinese CSSC, waardoor het 155 miljoen dollar in het laatje krijgt. Gunvor vond nog geen klant voor het van Exmar gehuurde gevaarte en doet moeilijk over zijn betalingen. Er loopt een arbitrageprocedure maar Saverys heeft altijd gezegd dat hij een ijzersterk contract heeft. Gunvor betaalt zijn facturen. Mocht er een kink in de kabel komen, dan moet Gunvor bijna 60 miljoen dollar schadevergoeding betalen, is bij Exmar te horen. Dat is 2,5 jaar huur.