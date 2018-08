Jan De Nul verwikkeld in Argentijns corruptieschandaal

De Argentijnse partner van de baggeraar Jan De Nul heeft toegegeven dat hij 600.000 dollar heeft betaald voor de verlenging van een lucratief baggercontract. Jan De Nul zegt dat de man is opgestapt uit hun joint venture.

Argentinië is al enkele weken in de ban van een enorm omkoopschandaal van vele tientallen miljoenen euro's ten tijde van de vorige presidente Christina Fernandez de Kirchner.

Notitieboekjes

De kant La Nacion bracht de zaak aan het rollen door de publicatie van 8 notitieboekjes van een chauffeur van de coördinator van het ministerie van Planning, Roberto Baratta. De chauffeur, Oscar Centeno, had jarenlang minutieus alle details bijgehouden van de ritten die hij uitvoerde.

De schriftjes bevatten naast vele onbenulligheden ook details van wat lijkt op het ophalen van zakken (smeer)geld. Een optelsom van alle zaken loopt op tot 53 miljoen dollar.

Emepa

De boekjes werden helemaal explosief toen zakenman Gabriel Romero toegegeven had dat hij de man was die in januari 2010 geld had gegeven aan de topambtenaar Roberto Baratta.

Schermvullende weergave Het fragment uit de notitieboeken dat gelieerd is aan omkoping rond de verlenging van het contract van Hidrovia. ©La Nación

In de boekjes had de chauffeur geschreven dat hij op 20 januari om 13.35 uur naar het adres Corrientes 316 was gereden waar een meneer stond te wachten. Die ging met zijn baas naar boven en nadien keerden ze terug met een zak geld die de chauffeur op 800.000 dollar schatte, aan de omvang te zien.

Romero is de bedrijfsleider van het Argentijnse bedrijf Emepa die samen met Jan De Nul eigenaar is van het concessiebedrijf Hidrovia. Dat bedrijf mag tol heffen op de Paranarivier en moet in ruil de rivier en de monding, goed voor een traject van 1.300 kilometer, uitbaggeren. Op het adres in het notitieboekje, Corrientes 316, is zowel Emepa als Hidrovia gevestigd.

Het tijdstip is ook niet toevallig: de dag voordat het lucratieve en eerder omstreden concessiecontract met acht jaar werd verlengd. Romero gaf toe dat er na de effectieve verlenging een tweede betaling plaatsvond.

Dat Jan De Nul in het omkoopschandaal opduikt, kan zware gevolgen hebben voor het baggerbedrijf, schrijft de nieuwssite Newsmonkey. Het Belgische bedrijf haalde amper twee maanden geleden nog twee andere grote contracten binnen in het land. De officiële ondertekening gebeurde met veel luister en de aanwezigheid van prinses Astrid en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

Afgetreden

In een reactie distantieert Jan De Nul zich van zijn lokale partner en betreurt het dat die in opspraak komt. Het bedrijf 'bevestigt dat de CEO van onze partner Emepa, Gabriël Romero, en een van zijn directeuren werden ondervraagd door de politie'. Er zijn ook huiszoekingen geweest bij in de kantoren van beide heren.

Maar Jan De Nul onderstreept dat er geen aanhoudingen of dagvaardingen zijn geweest van zijn medewerkers. Romero en zijn directeur zijn afgetreden als bestuurders van de joint venture Hidrovia.