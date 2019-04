Jost betaalt 7 miljoen euro borg voor trucks

Door de betaling van de borgsom kan de transportreus voorlopig weer gebruik maken van zijn in beslag genomen vrachtwagens.

In de zoveelste wending in de saga rond mogelijke sociale fraude en mensenhandel bij Jost Group, kan het Waalse transportbedrijf voorlopig weer gebruik maken van zijn vrachtwagens. De onderzoeksrechter van Luik, die handelt in samenspraak met het federaal parket, heeft namelijk beslist om de inbeslagname van de trucks op te heffen.