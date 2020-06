KLM krijgt bailout in ruil voor harde garanties

QUID BRUSSELS AIRLINES?

De meeste Europese luchtvaartmaaschappij hebben intussen, al dan niet via staatssteun, met een cashinfuus te mokerslag opgevangen die de coronacrisis het internationale luchtverkeer uitdeelde. De uitzondering is Brussels Airlines. Daar moet er schot in de zaak komen in de onderhandelingen met de Belgische overheid, nu aandeelhouder Lufthansa na maanden getouwtrek uiteindelijk zelf groen licht kreeg voor 9 miljard overheidssteun.