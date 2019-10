Kantoorbus voor Vlaamse pendelaars flopt

De kantoorbussen blijven voorlopig wel rijden voor Colruyt. De supermarktketen laat werknemers sinds 2016 met de kantoorbus van Gent naar de hoofdzetel in Halle brengen. De bus met 26 plaatsen zit elke dag zo goed als vol. 'Een bezetting van 15 à 20 man is toch nodig voor de rendabiliteit', klinkt het bij Office on Wheels.

Het busbedrijf hoopt via een b2b-concept de Kantoorbus alsnog te doen slagen. Office on Wheels is op zoek naar bedrijven of bedrijvenparken waarnaar het buslijnen kan inleggen. Er loopt een proefproject van Gent naar het hoofdkantoor van de bakkerijgroep Puratos in Groot-Bijgaarden. Het bedrijf voert eveneens gesprekken met andere bedrijven in filegevoelige gebieden, zoals Mediahuis en Siemens.