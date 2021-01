Kapitaalinjectie van 60 miljoen voor Lineas

De door corona geplaagde en met schulden beladen goederenspooroperator Lineas krijgt een kapitaalinjectie van 60 miljoen euro. De verse middelen komen van hoofdaandeelhouder Argos Wityu, de federale overheid en twee banken.

De resultaten van Lineas stonden in 2020 onder spanning door de coronacrisis, die de aanvoerlijnen van goederen naar bedrijven danig verstoorde. In volle eerste lockdown in maart-april bedroeg de volumedaling 40 procent. Ook in de herfst zat de sector nog altijd 10 à 15 procent onder zijn normale volumes. Tegelijk stond het bedrijf onder druk door zijn zware schuldenlast.

De situatie werd in de zomer zo nijpend dat Lineas zich tot de federale regering wendde voor staatssteun.

De grote lijnen van het steunpakket lekten deze herfst al uit in De Tijd. Nu is er ook formeel witte rook. Het voormalige NMBS Logistics krijgt een kapitaalinjectie van 60 miljoen euro, waarvan de helft in kapitaal en de rest via leningen. Het geld komt van het investeringsfonds Argos Wityu - de hoofdaandeelhouder van Lineas -, van de financiële arm van de federale regering (FPIM) en van de banken BNP Paribas Fortis en Belfius.

De federale overheid koopt via haar financiële arm FPIM voor enkele miljoenen euro's het belang van 10 procent dat de NMBS nog in Lineas bezat.

De NMBS verkocht Lineas vijf jaar geleden aan Argos Wityu. Het Frans-Zwitserse investeringsfonds was ongeveer de enige die durfde te investeren in het wankele cargobedrijf. Het investeringsfonds legde amper 20 miljoen euro op tafel voor twee derde van de aandelen.

De spoorweggroep krimpt al langer haar spinnenweb van filialen, dochters en participaties in om beter te focussen op haar kernactiviteit: het vervoer van treinreizigers. De NMBS verkocht eerder haar aandelen in het deelfietsensysteem Blue-bike aan De Lijn en doekte het omstreden vastgoedfiliaal Eurostation op.

Leasing

Parallel aan de kapitaalinjectie bij Lineas was ook een ander portefeuillebedrijf van Argos Wityu actief in België. Olinn, een Europese groep die gespecialiseerd is in materiaalbeheer, koopt zijn Belgische sectorgenoot Rentys. Dat Waalse bedrijf is actief in operationele leasing - het verhuur op lange termijn van IT-materiaal, machines, medisch materiaal, enzovoort. Onder meer Air Liquide, Atlas Copco, Baxter, het Rode Kruis en L'Oréal zijn er klant.