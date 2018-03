Kapotte tramsporen zetten De Lijn in Antwerpen in haar blootje

Chauffeur gekantelde tram ontslagen

De operaties van De Lijn in Antwerpen lopen niet van een leien dakje. Vorige maand kende het vervoerbedrijf een absolute rampdag met drie grote incidenten. In Borgerhout viel een vrouw van het perron en raakte gekneld onder de bus, waarna ze in het ziekenhuis overleed aan haar verwondingen.

In Deurne reed een bus frontaal in op een tram, die linksaf reed in plaats van rechtdoor. En in Wommelgem ontspoorde en kantelde een tramstel omdat de chauffeur veel te snel reed. ’De oorzaak van de gekantelde tram was onaangepaste snelheid in de keerlus’, bevestigt de woordvoerder van De Lijn.

‘Onderzoek door specialisten wees uit dat de tram technisch in orde was. Dat weerlegt de verklaring van de trambestuurder dat de remmen niet werkten.’ De chauffeur is ontslagen.