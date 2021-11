'Keizer van de wegwijzer' ontvangt geld per uitgeschreven boete in Bonheiden

Sinds dit jaar kunnen gemeentes zelf GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen. Een consortium van drie Belgische bedrijfjes speelt daar slim op in door 'trajectcontrole as a service' aan te bieden. Met de gemeente Bonheiden heeft het zijn eerste contract te pakken, maar niet zonder controverse.

Bonheiden, vlak bij Mechelen, is de eerste Vlaamse gemeente die een publiek-private samenwerking (PPS) aangaat voor de invoering van trajectcontroles. De gemeente slaat daarvoor de handen in elkaar met een consortium van drie Belgische bedrijven: Macq Mobility en Intouch, die allebei mobiliteitssoftware ontwikkelen, en Trafiroad, het verkeersbedrijf van enfant terrible Glenn Janssens - 'de keizer van de wegwijzer' - dat de ANPR-camera's die de nummerplaten registreren levert. In 2018 sleepte Trafiroad daarvoor ook al een contract met de federale regering in de wacht.

De drie bedrijven bieden 'trajectcontrole as a service' of kortweg TaaS aan. Het consortium staat in voor de logistieke, technische en praktische kant, vertelt Rob Versmissen, de TaaS-projectmanager bij Macq Mobility. 'We leveren het volledige systeem, doen de installatie en het onderhoud, zorgen voor de aansluiting op het net en staan in voor de software die de data tot bij de politie brengt, die de overtredingen moet valideren.'

GAS-boetes

Het TaaS-idee ontstond eind vorig jaar, toen de Vlaamse regering steden en gemeenten een extra hefboom wilde geven om de verkeersveiligheid te bevorderen. Vanaf 1 februari van dit jaar mogen ze kleine overtredingen - in zones 30 en 50 en snelheidsovertredingen van maximaal 20 km/h - beboeten met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete). De inkomsten gaan dan niet naar het federale boetefonds, maar naar de gemeentekas.

24 vergoeding bedrijven Per boete stroomt in Bonheiden 24 euro door naar de drie bedrijven in het consortium.

'We werkten al samen met Trafiroad en Intouch voor trajectcontroles op gewestwegen en autosnelwegen. Voor gemeenten was zo'n controle vaak financieel niet haalbaar, terwijl daar vaak veel verkeer samenkomt, met meer potentieel gevaar', zegt Versmissen. 'Daarom bieden we de trajectcontroles aan als een dienst. Zo vallen de hoge investeringskosten weg.' De Bonheidense schepen van Mobiliteit had het in Het Nieuwsblad over 180.000 euro per traject. Dat lijkt Versmissen 'een realistisch bedrag'.

Financieel risico

Naast Bonheiden zijn al akkoorden met twee andere gemeenten gesloten. Volgens Versmissen bestaat ook bij andere gemeenten veel interesse. Hij schat nog vier of vijf contracten binnen te halen de komende maanden. Een boete kost minimaal 53 euro. Opvallend: per boete stroomt 24 euro door naar de drie bedrijven in het consortium. In de gemeenteraad van Bonheiden reageerde de oppositiepartij N-VA scherp op dat nieuws. 'Willen we geld kloppen uit de zak van de inwoners? Daar lijkt het op.'

We weten dat de inkomsten zullen dalen met de tijd. Maar gemeenten denken goed na over de locatie van de trajectcontroles. Het gaat om echte probleempunten, waar we denken onze investering terug te kunnen verdienen. Rob Versmissen Projectmanager bij Macq Mobility

Maar Versmissen wijst op het risico dat de bedrijven nemen. 'Die 24 euro per boete is het enige dat we verdienen aan deze samenwerking. De gemeenten hebben wat kosten aan het personeel dat ze moeten aanwerven en de elektriciteit, maar de grootste kosten zijn voor ons.'