Kranenreus Sarens: van kwaad naar erger

Het nettoverlies van het kranenbedrijf Sarens loopt fors op door zware investeringen in nieuwe megakranen en de hoge kosten van werkloze kranen in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Alle hoop ligt bij een reusachtig olieproject in Kazachstan.

Aan de receptie van Sarens in Wolvertem hangt een groot doek met drie kranen op afgebeeld: de SGC120, de SGC140 en de SGC250. De laatste is nog in aanbouw en is het kroonjuweel van een investeringsprogramma van 130 miljoen euro in de voorbije drie jaar. Vorig jaar werd de SGC120 gelanceerd, toen al een van de grootste ter wereld genoemd. De SGC250 zal dubbel zo krachtig zijn. Prijskaartje: 40 miljoen euro.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De vrucht van eigen engineering en ontwikkeling, vertelt CEO Wim Sarens fier. ‘De kraan zal worden ingezet bij de bouw van de nieuwe kerncentrale van Hinkley Point in het VK.’ Sarens vertelt het misschien ook om de aandacht af te leiden van de jaarcijfers van de wereldspeler in hijs- en transportwerk. Die waren in 2017 nog slechter dan het jaar ervoor. De omzet steeg wel met 7 procent naar 598 miljoen euro, maar de brutobedrijfswinst (ebitda) viel terug tot 120 miljoen (-6%) en het nettoverlies diepte verder uit tot 55 miljoen euro (+75%). Zo gaat het familiebedrijf door op het negatieve elan van het jaar ervoor.

Opstartkosten

Dat de ebitdamarge terugviel van 23 naar 20 procent heeft volgens financieel directeur Ludo Verrijken te maken met de hoge opstartkosten voor het TCO-project. Tengiz Chevroil is een prestigieus oliewinningsproject van de Amerikaanse oliemajors Chevron en Exxon en het Russische Lukoil aan het Tengiz-olieveld in Kazachstan. Het grootste olieproject van het moment vergt een investering van 33 miljard dollar. Sarens pikt daar 500 miljoen euro van mee, bijna een volledige jaaromzet - zij het gespreid over drie jaar. ‘Zowat 10 procent van de betalingen daarvan is binnen, vandaar de stijging van de omzet’, zegt Sarens.

De installatie wordt in modules van 30 bij 40 meter gebouwd in Zuid-Korea, en die moeten van daar per schip via het hoge noorden over Finland, de Wolga en Bulgarije naar de Kaspische Zee worden getransporteerd. Sarens staat niet alleen in voor het hijswerk, maar voor de hele logistiek. ‘Onderaannemers passen voor ons de twee overslaghavens in Finland en Bulgarije aan. Die zware infrastructuurwerken kosten ons meer dan verwacht. Dat drukt onze marge.’

Het is niet de enige tegenvaller. Ook andere activiteiten in de olie- en mijnbouwsector vielen fors terug. De moederholding pompte begin dit jaar 50 miljoen euro kapitaal bij om de verliezen bij de dochters in Mexico en Zuid-Afrika te stelpen. ‘Het wordt steeds moeilijker om opdrachten in te schatten. Beslissingen voor nieuwe ontginningen blijven steeds langer uit. Daardoor moesten we op enkele plekken in Zuid-Amerika en Afrika herstructureren en grote kranen moesten verhuizen naar Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Oost-Europa.’ Die herstructureringen plus de stilliggende kranen kosten het bedrijf handenvol geld.

Onderhoud

De ‘rental’-activiteiten, de kleinere opdrachten voor het onderhoud van energiecentrales of windmolens, goed voor de andere helft van de omzet, blijven goed draaien. ‘Onderhoud kan je niet uitstellen, hè.’

Het aangroeiende nettoverlies is te verklaren door het investeringsprogramma, vorig jaar voor 119 miljoen euro. En zo komen we bij wat Sarens binnen afzienbare tijd echt in de problemen kan brengen: de hoge schuldgraad met de bijbehorende hoge afschrijvingskosten. Die bedraagt 654 miljoen euro, inclusief twee obligaties ter waarde van 250 miljoen euro.

De piek van ons investeringsplan ligt achter ons. De schuldgraad kan alleen nog dalen. wim sarens Ceo sarens

Terwijl de schuldgraad in 2016 nog 4,4 keer de ebitda bedroeg, ging die vorig jaar naar een astronomische factor 5. Kalft de ebitda voort af, bijvoorbeeld door onvoorziene kosten van het TCO-project, dan kan het gevaarlijk worden. Dat deed het ratingagentschap Standard & Poor’s de kredietscore van Sarens verlagen van BB- naar B+. ‘De piek van ons investeringsplan ligt achter ons’, verklaart Sarens. ‘De schuldgraad kan alleen nog dalen. Tegelijk moeten de omzet en de brutobedrijfswinst vanaf het derde en het vierde kwartaal fors omhoog.’