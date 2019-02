Krijg hier uw persoonlijke filerapport

Pendelt u met de auto naar het werk? Dan is de kans groot dat u tijdens de spits, waar ook in het land, even moet aanschuiven. Maar beseft u wel hoeveel tijd u daarmee op jaarbasis verloren hebt? En hoelang u in het totaal in de auto zat? Om daar een objectief zicht op te krijgen lanceert De Tijd het Filerapport.

Op basis van de verkeersdatabank van de Gentse specialist Be-Mobile hebben we een tool ontwikkeld die exact berekent hoeveel tijd u verloor als u met de wagen van en naar het werk pendelt. U geeft uw thuis- en werkadres in, net als uw normale vertrekuren. Enkele seconden later krijgt u niet alleen uw gepersonaliseerde resultaten, maar gaan we ook op zoek naar alternatieven. Wint u tijd door een uur vroeger of later te vertrekken? Is het openbaar vervoer een alternatief voor u? En welke dag is voor u de beste om thuis te werken?

Be-Mobile heeft het Belgische wegennet in 7 miljoen segmenten opgeknipt die constant gemonitord worden, zodat het bedrijf de doorstroming van elke weg op elk moment van de dag perfect in kaart kan brengen. ‘We krijgen voortdurend de geanonimiseerde data van 40 miljoen geconnecteerde voertuigen in Europa binnen, waarvan 1,5 miljoen in België’, legt Steven Logghe van Be-Mobile uit. ‘We kunnen hun positie bepalen aan de hand van onder meer smartphones en navigatiesystemen. Met die gegevens maken we verkeersinformatie, staan we overheden bij in hun verkeersplanning en helpen we bedrijven met hun logistiek en woon-werkverkeer.’

Op 16 maart bundelt De Tijd de conclusies van de tool in het grote Filerapport: hoelang is de gemiddelde pendelaar onderweg, voor hoeveel mensen is het openbaar vervoer een werkbaar alternatief en hoeveel van onze gebruikers zien rekeningrijden zitten? Samen met andere verkeersdata brengen we in kaart hoe groot de verkeersknoop in ons land is, en zoeken we met bedrijfsleiders en specialisten naar oplossingen.