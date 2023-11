Laatste scheepswerf van België maakt doorstart als groene pionier

In 2022 ging de laatste scheepswerf van België failliet. Bijna twee jaar later klinkt op de sites van Batia Mosa in Namen en Luik opnieuw gekletter van metaal en nieuwe beloftes. Met dank aan de Vlaamse ondernemer Kris Van Mullem, die het traditionele metier wil aanvullen met emissievrije systemen. 'We hebben één geluk: de scheepvaart is een vak van passie.'