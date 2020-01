Laatste treinen op zaterdagavond bedreigd

In het document, dat het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur regelt, voert Infrabel op zondagochtend tussen 1 en 5 uur een ‘nationaal werkvenster’ in. Die verkeersvrije periode is voorbehouden aan Infrabel om werken uit te voeren. De regel garandeert een ‘totale lijnonderbreking’, waardoor geen enkele reizigers- of goederentrein in België kan circuleren.