Lage waterpeil Rijn doet industrie lijden

Het historisch lage peil van de Rijn wegens de droogte zet de productie van enkele Duitse multinationals op een laag pitje. Het leidt ook tot een verviervoudiging van de tarieven voor de binnenvaart.

Het waterpeil in de Rijn, de belangrijkste rivier van Noordwest-Europa, bereikte maandag op de Pegel van Kaub - een plaats tussen Koblenz en Mainz - het laagste niveau ooit: 25 centimeter. Dat is tien centimeter onder het laagterecord van 2003. Daaronder ligt voor alle duidelijkheid nog 1,30 meter water. Wat de echte waterdiepte in de vaarweg, die wel eens de logistieke slagader van Duitsland wordt genoemd, daar op 1,55 meter brengt.

De superlage waterstanden op de Rijn hebben een directe impact op de Duitse industrie en een indirecte op sectoren die ervan afhangen. ArcelorMittal maakte deze week bekend dat het zijn staalproductie in Duisburg inkrimpt omdat het via de binnenvaart onvoldoende grondstoffen krijgt aangeleverd. Het bedrijf krijgt zijn staal ook moeilijker tot bij zijn klanten. Ook de chemiereus BASF worstelde het afgelopen kwartaal met aanvoerproblemen naar zijn gigantische site in Ludwigshafen. De Duitse fabrieken langs de Rijn van ThyssenKrupp, Solvay en Evonik draaien op een lager pitje omdat ze kampen met bevoorradingsproblemen van grondstoffen.

40 à 50 Een ton via de Rijn van Rotterdam naar Basel vervoeren kost 40 à 50 euro. Vorig jaar, zonder de droogte, was dat 10 euro.

Vorig jaar werd via die 1.200 km lange waterweg meer dan 180 miljoen ton aan goederen vervoerd: kolen, ertsen, containers, zand, grind, brandstoffen, bouwmaterialen, staal... Maar door de maandenlange droogte zal dat dit jaar veel minder zijn.

Door het extreem lage waterpeil kunnen grote binnenschepen niet langer volgeladen varen. Dat heeft grote gevolgen. ‘Een schip met een capaciteit van 3.000 ton kan nog amper 500 ton meenemen’, zegt Geert Bertels van De Grave-Antverpia. ‘Een klein schip van 1.000 ton nog circa 200 ton’. Het Antwerpse bedrijf baat circa 100 binnenschepen uit en vervoert jaarlijks 13 miljoen ton bulk en stukgoed zoals staal, ook op de Rijn. Het is een van de grootste binnenvaartrederijen uit de Benelux.

Vrachttarieven

Bertels: ‘De aanhoudende droogte maakt dat bedrijven vijf in plaats van één schip moeten charteren om dezelfde lading te kunnen transporteren. In normale omstandigheden kan je 40.000 ton raapzaad van Rotterdam naar Neuss/Düsseldorf vervoeren met 12 schepen. Nu heb je er 50 nodig. Dat kost extra geld en veroorzaakt een tekort aan binnenschepen. Dat jaagt de vrachttarieven fors hoger.’

Volgens Bertels betaal je voor een vracht van 3.000 ton tussen beide bestemmingen nu 16 à 17 euro per ton. ‘Vorig jaar was dat slechts 4,5 euro per ton, een verviervoudiging van de prijs dus.’

Dat is niet automatisch goed nieuws voor de binnenvaartrederijen, want voor bepaalde transporten wordt met vaste tarieven gewerkt. Enkel op de spotmarkt - de prijs van de dag - liggen de vrachttarieven veel hoger. Bertels: ‘We zien dat veel bedrijven ladingen laten liggen of overschakelen op wegtransport. Dat wordt bij de huidige binnenvaarttarieven weer competitief. Dat is slecht nieuws voor ons.’

Volgens Bertels doet de droogte ook geen deugd aan het imago en de betrouwbaarheid van de binnenvaart. ‘De toestand is al sinds juli ernstig. Het wordt hopelijk midden november, december beter. Maar dan nog zal het waterpeil laag staan. Plots vriesweer is nefast en we houden ons hart vast voor januari.’

België

De Belgische binnenwateren zijn amper getroffen door de droogte van de Rijn. Ook in de haven van Antwerpen is de impact beperkt. ‘De goederen vinden hun weg op een andere manier’, zegt woordvoerster Nathalie Van Impe. ‘Spoor en weg worden meer gebruikt.’

Topman Antoon Van Coillie, die met Blue Line Logistics kleine platte schepen inzet, ziet wel een verschuiving van Belgische schippers die met hun kleinere schepen verkassen naar de Rijnvaart, omdat ze daar meer kunnen verdienen. ‘Dat leidt ook hier tot hogere tarieven en een stijging van de prijs van bepaalde grondstoffen, zoals voor de bouw.’