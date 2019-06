Lagere bonus voor topman De Lijn

De directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot kreeg vorig jaar een kwart minder bonus dan in 2017. De zwakke reizigerstevredenheid en de interne malaise lijken aan de basis te liggen.

De raad van bestuur van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn kende Roger Kesteloot (61) vorig jaar een variabele ‘managementtoelage’ van 23.640 euro toe. Dat is bijna een kwart minder dan in 2017, blijkt uit het jaarverslag. Samen met zijn vast loon (124.237 euro) en zijn mandaattoelage als Vlaams topambtenaar (33.366 euro) verdiende Kesteloot 181.243 euro.

De woordvoerder van De Lijn wil niet kwijt waarom Kesteloot vorig jaar minder bonus kreeg. ‘Die vergoeding is variabel’, klinkt het kort. Maar de lagere bonus lijkt erop te wijzen dat de raad van bestuur niet tevreden is over de CEO. Dat bevestigt ook een bestuurder, die anoniem wil blijven. ‘Je verwacht van een CEO dat hij een bedrijf leidt dat maatschappelijk ambitie heeft, dat hij een beleid voert dat tevredenheid oproept en dat hij een wervende dynamiek rond de lopende reorganisatie creëert. Die ambities zijn onvoldoende ingevuld.’