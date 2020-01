'Lallemand stap dichter bij Franse topjob'

Daarmee komt de overstap van Lallemand opnieuw een stap dichterbij. Maar definitief is de promotie nog niet: het is nu nog wachten op de goedkeuring door de Franse transportregulator ART (Autorité de Régulation des Transports).

Loonplafond

De 53-jarige Lallemand werkt sinds 2002 voor de Belgische spoorwegen. Eerst was hij financieel directeur van spoorwegmaatschappij NMBS. Hij staat aan het hoofd van Infrabel sinds de oprichting ervan in 2005.

Zijn vertrek raakte pas in het weekend bekend. Maandag bleek dat een van de elementen die meespeelt bij zijn overstap het Belgische loonplafond is. Lallemand moet al in februari aantreden bij SNCF Réseau. Hij volgt er Patrick Jeantet op die zelf vertrekt om topman te worden van transportbedrjf Keolis, ook een dochter van de Franse spoorwegen.