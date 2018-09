Lng-topman houdt het voor bekeken bij Exmar

De gastankerrederij Exmar verliest zijn lng-topman. Die probeerde de afgelopen twee jaar een verhuurcontract te versieren voor de werkloze lng-fabriek Caribbean FNLG. Zonder succes.

Bart Lavent, de directeur die sinds 2006 verantwoordelijk is voor de lng-activiteiten bij de Belgische gastankerrederij Exmar, heeft zijn ontslag gegeven bij eigenaar Nicolas Saverys.

Lavent onderhandelde jaren alle grote lng-deals bij Exmar en stond heel dicht Saverys. De reden voor zijn vertrek is niet bekend - Lavent was niet bereikbaar.

Mogelijk speelt de verkoop van vier grote lng-schepen en de voorlopig vergeefse zoektocht naar een huurder voor de drijvende lng-fabriek Caribbean FLNG mee in zijn beslissing.

Die 44 meter lange en 32 meter brede mastodont kan aardgas op zee vloeibaar maken tot lng, maar ligt al meer dan twee jaar in de mottenballen in China. Al die tijd waren Saverys en Lavent koortsachtig op zoek naar een partij die hem wil huren. Saverys heeft al meerdere keren beloofd dat een deal op komst was, wat de koers elke keer deed opveren. Het bleken telkens loze beloftes.

Op de algemene vergadering in mei verklaarde Saverys dat opnieuw wordt onderhandeld. Dit keer met drie partijen. Een ervan is IFLNG, een joint venture van de Iraanse gasmaatschappij Kharg en het Noorse Hemla. Die zou de Caribbean op zijn beurt verhuren aan de Iraanse staatsoliemaatschappij NIOC voor de uitvoer van olie. Volgens experts is de kans klein dat die partij de huurder wordt, gezien de link met Iran.

‘We staan heel dicht bij een contract en voeren de laatste gesprekken’, zei Saverys nochtans. Over een deadline hield hij dit keer de lippen stijf op elkaar. Was hij bang voor een berisping van de beurswaakhond FSMA? Of speelde hij blufpoker?

Feit is dat het voor de zoveelste keer windstil is geworden rond het project. Er zijn ook weinig signalen dat Saverys morgen, bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers, met een deal voor de pinnen komt.

De verhuur van de Caribbean, die jaarlijks 30 tot 40 miljoen dollar in het laatje moet brengen, is hyperdringend. Exmar torst 700 miljoen dollar schulden en heeft cash nodig om die af te betalen. De kasstroom uit gewone bedrijfsactiviteiten was vorig jaar 42 miljoen euro negatief, dus zeker onvoldoende om in 2019 de Noorse obligatielening van 105 miljoen euro terug te betalen.

Om de meubels te redden overtuigde Saverys de obligatiehouders in juni vorig jaar de looptijd van de obligatie met twee jaar te verlengen. Weliswaar tegen 11 procent rente. Volgend jaar staan de obligatiehouders opnieuw aan zijn deur. Saverys heeft al laten uitschijnen dat hij de lening pas terugbetaalt als hij een contract heeft voor de Caribbean.

Om zijn balans op te smukken verkocht Saverys afgelopen jaar zijn verzekeringsmaatschappij Belgibo en vier lng-tankers. Dat resulteerde in een daling van de schulden met 300 miljoen dollar. Maar op lange termijn kan je het bezwaarlijk een goede zaak noemen. De verhuur van de vier tankers leverde elk jaar 40 miljoen dollar op. Die inkomsten vallen weg.

Wat overblijft aan lng-activa zijn de Caribbean FNLG en een drijvend platform dat lng kan hervergassen. Voor dat laatste vonden Saverys en Lavent wel een huurder, gastrader Gunvor, die het hervergassingsplatform zal inzetten in Bangladesh. Voor Lavent viel dus niet veel eer meer te halen uit de zwaar afgeslankte lng-divisie, op de Caribbean na.

Ook een andere trouwe soldaat van Saverys, operationeel directeur Patrick De Brabandere, lijkt mentaal af te haken. Hij verkoos dit jaar niet langer te zetelen in de raad van bestuur van Exmar. Hij blijft wel aan boord van het directiecomité.

Gelukkig houdt Saverys nog Ludwig Criel als scheepvaartkenner in zijn raad van bestuur. Criel startte bij Boelwerf en was jaren topman bij CMB, waarvan Exmar ooit deel uitmaakte. Criel is ook de voorzitter van Medialaan, De Persgroep en Bank Degroof.

Schermvullende weergave ©rv