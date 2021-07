Logistieke miljardendeal op til voor Belgische families

Hillebrand is gespecialiseerd in logistieke diensten voor de (sterke)drankensector.

De Belgische investeerders Cobepa en Sofina hebben een eerste schifting doorgevoerd in de gegadigden voor de overname van de logistieke drankenreus Hillebrand. Het prijskaartje van de deal kan oplopen tot 1,5 miljard euro.

De Duitse groep Hillebrand, die in 1844 werd opgericht, is gespecialiseerd in logistieke diensten voor de (sterke)drankensector. Ze vervoert de goederen van haar klanten hoofdzakelijk per schip. Hillebrand was vorig jaar goed voor een omzet van 1,4 miljard euro.

De aandeelhouders van Hillebrand hebben een handvol kandidaten geselecteerd om naar de volgende biedronde te gaan. Volgens het persagentschap Reuters gaat het onder meer om de investeringsfondsen CVC, Onex, Rhone en Lindsay Goldberg, maar die namen zijn niet bevestigd. De biedingen zouden bijna 13 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Hillebrand bedragen. Omdat de logistieke drankenreus dit jaar op 120 miljoen euro ebitda rekent, is sprake van een prijskaartje dat kan oplopen tot 1,5 miljard.

Dat is onder meer goed nieuws voor de Belgische investeerders Cobepa en Sofina. Cobepa, voor de meerderheid in de handen van de AB InBev-familie de Spoelberch, investeerde al 15 jaar geleden in Hillebrand en bezit 58 procent van de aandelen. In 2016 kwam ook de familie Boël aan boord via Sofina . De holding van de familie Boël verwierf toen 20,9 procent van het kapitaal. De familie Hillebrand en het management behielden de resterende aandelen.

Het aandeelhouderspact tussen de twee Belgische investeerders kwam eerder dit jaar ten einde. Hillebrand is de op vijf na grootste participatie van Sofina, blijkt uit het jaarverslag 2020 van de holding.

