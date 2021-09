Loodsen blazen acties af

De onafhankelijke verenigingen van de rivier- en zeeloodsen BvL en OvL hadden gedreigd om vanaf vrijdag geen schepen langer dan 340 meter te beloodsen op de Westerschelde van en naar de haven van Antwerpen. Het gaat dan om de grote containerschepen en dat zijn er dagelijks vier of vijf, een fractie van de gemiddeld 200 per dag. Ze gaan niet akkoord met een mogelijke versoepeling van de loodsplicht op de Schelde voor sommige scheepstypes. Overleg haalde niets uit.

Aanvankelijk was voorzien dat de Permanente Commissie, het hoogste Nederlands-Vlaams beleidsorgaan voor de scheepvaart in de Scheldedelta, die 'loodsplicht nieuwe stijl' (lns) woensdag zou goedkeuren. Dat is niet gebeurd. Het punt was van de agenda gehaald.