Loodsen dreigen grote schepen te weren op Westerschelde

De loodsenbonden dreigen ermee vanaf vrijdag geen schepen langer dan 340 meter te beloodsen op de Westerschelde. Ze gaan niet akkoord met een mogelijke versoepeling van de loodsplicht voor schepen op de Schelde.

Schepen langer dan 340 meter kunnen vanaf vrijdagochtend de Westerschelde niet meer op. Dat zou het gevolg zijn als de onafhankelijke loodsenvakbonden doorzetten met een actie uit protest tegen de versoepeling van de loodsplicht, waar woensdagavond over beslist wordt.

Om de haven binnen te mogen geldt voor grote schepen (vanaf 80 meter) al jaren een wettelijke 'loodsplicht'. Ze komen de haven niet in zonder de hulp van de loodsen, getrainde adviseurs met een pak zee-ervaring die de navigatie van grote schepen vlak voor de haven overnemen om ze veilig binnen te loodsen. Op die verplichting gelden wel uitzonderingen: er bestaat al jaren een 'vrijstelling' voor de loodsplicht. In dat geval krijgt de kapitein van het schip de verantwoordelijkheid het schip veilig de haven binnen te loodsen, op voorwaarde dat die ooit slaagde voor het loodsenexamen.

Als de schepen langer dan 340 meter niet meer beloodst worden, zal dat grote gevolgen hebben. Annick De Ridder (N-VA) Antwerps havenschepen

'De regels en vrijstellingen hebben lokale verschillen, want elke haven heeft zijn eigen moeilijkheden. In Antwerpen zitten we met de lange Schelde, met bochten, stromingen en zandbanken', zegt Sven Deridder, de voorzitter van de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL). 'In Nederland is de afgelopen jaren op politiek niveau beslist die regels te harmoniseren. In alle Nederlandse havens, met uitzondering van het Scheldegebied, gelden dezelfde voorwaarden en regels.'

Versoepeling

Omdat schepen door de Westerschelde - op Nederlands grondgebied - moeten om de Antwerpse haven te bereiken is al een tijd sprake van ook daar dezelfde regels toe te passen. Dat zou een versoepeling van het huidige beleid in Antwerpen betekenen: meer schepen zullen worden vrijgesteld van de loodsenplicht, en de criteria voor het loodsenexamen voor kapiteins worden minder streng. De Permanente Commissie - het Nederlands-Vlaamse beleidsorgaan voor scheepvaart in de Scheldedelta - buigt zich woensdagavond over die vraag.

De bonden zijn radicaal tegen zo'n versoepeling. 'De veiligheid op de vaarweg komt in gevaar', zegt Deridder. 'Bovendien gaat dat in tegen de schaalvergroting die al 20 jaar gaande is in de haven. Jaar na jaar worden de schepen die we moeten binnenloodsen groter, wat onze taak complexer maakt. Als daar straks meer kleinere schepen zonder professionele loods tussen varen, weegt dat op de kwaliteit van onze job.'

De nieuwe taalvereisten zijn zo laag dat de basiscommunicatie al moeilijk wordt. Ook de nodige loodsenervaring is ondermaats: slechts zes stagereizen in de plaats van de 200 die onze professionele loodsen moeten volbrengen. Sven Deridder Voorzitter Beroepsvereniging voor Loodsen

Dat op die kleinere schepen wel altijd een kapitein met loodsendiploma aanwezig is, zou bij een verandering van de regels nog maar weinig uitmaken, zegt Deridder. 'De nieuwe taalvereisten zijn zo laag dat de basiscommunicatie al moeilijk wordt. Ook de nodige loodsenervaring is ondermaats: slechts zes stagereizen in de plaats van de 200 die onze professionele loodsen moeten volbrengen.'

Als de versoepeling woensdag ondertekend wordt, grijpen de loodsen in. Vanaf vrijdag zullen schepen langer dan 340 meter (de limiet ligt nu op 400 meter) niet meer beloodst worden op de Westerschelde, schrijven ze in een actieaanzegging aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en Nathalie Balcaen, de secretaris-generaal van het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en een van de twee Vlaamse commissarissen van de Permanente Commissie.

'De kwestie hangt al een tijd in de lucht. We hebben het afgelopen jaar intensief vergaderd en ons standpunt duidelijk gemaakt. Maar er is bitter weinig gedaan met onze input', zegt Deridder. 'De huidige regels zijn voor ons het uiterste wat betreft de veiligheid.' Al in juni waarschuwden de bonden met acties als de versoepeling zou worden doorgevoerd. Bijkomend overleg deze zomer haalde niets uit.

Publieke belangen

Dat een versoepeling van de loodsplicht mogelijk gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij de huidige loodsen, speelt volgens Deridder geen rol. 'We zijn ambtenaren en hebben geen commerciële maar zuiver publieke belangen. Of meer of minder schepen de haven binnenvaren, heeft geen impact op ons loon.'

4 à 5 Volgens De Ridder varen dagelijks vier à vijf schepen groter dan 340 meter de haven binnen of buiten.

Volgens De Ridder varen dagelijks vier à vijf schepen groter dan 340 meter de haven binnen of buiten. Dat is een fractie in het grotere verkeersplaatje van de haven - gemiddeld 200 schepen per dag - maar de lading van die boten is wel de grootste. Mochten de loodsen doorzetten met hun actie, is de impact op de Antwerpse haven niet te onderschatten, zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). 'We betreuren elke stakingsaanzegging in onze haven. Als de schepen langer dan 340 meter niet meer beloodst worden, zal dat grote gevolgen hebben. We hopen dat de betrokken partijen overleggen zodat zo'n actie, die onvermijdelijk grote schade toebrengt, vermeden kan worden.'